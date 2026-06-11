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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت دون تغيير.. الذهب يسجل 6065 جنيها في تعاملات مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات اليومية والمحدد اليوم الخميس 11-6-2026 .

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر جرام الذهب دون تغيير داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

سعر الذهب

تحرك أسبوعي

خلال الأسبوع الجاري فقد سعر جرام الذهب 420 جنيها من قيمته متأثرا بالتداعيات العالمية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6065 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6931 جنيها للشراء و 6868 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6353 جنيها للشراء و 6296 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6065 جنيها للشراء و6010 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5198 جنيها للشراء و5151 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 48.52 ألف جنيه للشراء و48.08 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4073 دولار للشراء و 4073 دولار للبيع.

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