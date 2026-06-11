توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتين في ريف درعا ويقيم حواجز عسكرية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حالة الطقس اليوم الخميس 11 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة

تشهد البلاد اليوم، الخميس 11 يونيو 2026، طقسًا حارًا ورطبًا على أغلب الأنحاء، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مع استمرار الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

طقس حار على القاهرة وشديد الحرارة جنوبًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب في الصباح الباكر، بينما يكون حارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل ورطب ليلًا على أغلب المناطق.

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بالانخفاض الحاد الذي سجلته الأوقية عالميًا، في ظل صدور بيانات اقتصادية أمريكية عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر محليًا وفقًا لما نقله صباح البلد.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7006 جنيهات، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 6130 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 5254 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألفًا و40 جنيهًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق لمستجدات الأسعار العالمية.

لو هتسافر.. اعرف سعر العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

شهدت أسعار العملات العربية حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأربعاء 10 يونيو 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بالأحداث الأخيرة وفقًا لما نقله برنامج “صباح البلد”.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الأسواق المحلية والعالمية لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة النقد الأجنبي وأسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

استشاري مناعة تحذر من تناول الأدوية مع القهوة والشاي | فيديو

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والبكتيريا، من تناول الأدوية مع بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو مكونات قد تؤثر على امتصاص الدواء وفعاليته، مؤكدة أن التفاعلات بين الأدوية والمشروبات قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

التفاعلات بين الأدوية والمشروبات

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الكافيين قد يتداخل مع بعض الأدوية، خاصة المهدئات، كما يمكن أن يؤثر على أدوية الغدة الدرقية والعلاجات الهرمونية، ما قد يؤدي إلى تقليل أو زيادة تأثير المادة الفعالة أو إضعاف مفعولها في بعض الحالات.

خبير: نجاح التربية يعتمد على فهم شخصية الطفل

أكد الدكتور تامر شلبي، الخبير التربوي، أن التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي فرضت واقعًا جديدًا على الأسر، مشددًا على أن مواكبة هذه المتغيرات أصبحت ضرورة لا اختيارًا، لكنها تتطلب تحقيق توازن دقيق بين أساليب التربية التقليدية والحديثة.

التربية الحديثة.. مرونة بدل السيطرة

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن التربية الحديثة لا تعني الوصول إلى المثالية، بل تقوم على المرونة والتفاعل والتقويم المستمر بدلًا من السيطرة الصارمة.

الإجهاد الحراري يصل لفقدان الوعي..استشاري حميات يحذر من ضربات الشمس

حذر الدكتور حمدي إبراهيم، من خطورة موجات الحر الشديدة وتأثيراتها المباشرة على صحة الإنسان، موضحًا الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ومقدمًا مجموعة من الإرشادات المهمة للوقاية والإسعافات الأولية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة خلال فصل الصيف.

كيف ينظم الجسم درجة حرارته؟

أوضح خلال صباح البلد أن الجسم يعتمد على مركز طبيعي في المخ مسؤول عن تنظيم الحرارة، يعمل على الحفاظ على درجة حرارة الجسم في حدود تتراوح بين 36.5 و37 درجة مئوية

آباء يعانون من تأنيب الضمير.. خبير تربوي يؤكد: لاتوجد طريقة مثالية أو قاعدة ثابتة لتربية الأبناء|فيديو



قال الدكتور تامر شلبي، الخبير التربوي، إن التطورات الرقمية فرضت على الأسر ضرورة مواكبة العصر، لكن دون التخلي عن التوازن بين الأساليب القديمة والحديثة في التربية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن التربية الحديثة لا تعني المثالية، بل تقوم على المرونة والتفاعل والتقويم بدلًا من السيطرة.

حيرة الآباء وتأنيب الضمير

وأضاف أن كثيرًا من الآباء يعانون من تأنيب الضمير بسبب انشغالهم، ما يدفعهم لتعويض أبنائهم، إلى جانب تأثرهم بتجاربهم السابقة في التربية، والتي جمعت بين القسوة والإيجابيات.

وأشار إلى أن هذا الواقع يجعلهم في حالة بحث مستمر عن أسلوب يجمع بين الحزم والمرونة في الوقت نفسه.

لا قاعدة ثابتة للتربية

وأكد شلبي أنه لا توجد طريقة مثالية أو قاعدة واحدة يمكن تطبيقها على جميع الأبناء، موضحًا أن كل طفل يمتلك شخصية مختلفة تحتاج إلى أسلوب تعامل خاص.

وشدد على أن الهدف ليس أن يكون الطفل نسخة من والديه، بل أن يكون أفضل منه وفقًا لشخصيته وقدراته.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتين في ريف درعا وتُقيم حواجز عسكرية



أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم، بتطورات ميدانية جديدة في ريف محافظة درعا الجنوبي، وسط تصاعد التوترات في المنطقة الحدودية خلال الفترة الأخيرة.

اقتحام بلدتين في حوض اليرموك

ذكرت وكالة الأنباء السورية، ونقلته قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

إقامة حواجز عسكرية

وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية قامت بإقامة عدة حواجز عسكرية داخل المنطقة، في إطار التحركات الميدانية التي تشهدها المنطقة الحدودية.