قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لأهداف معادية
القيادة الأمريكية تعلن انتهاء أحدث ضرباتها ضد أهداف عسكرية في إيران
إدراج 45 قرية ومدينتين.. «التنمية المحلية» توافق على إعداد مخططات تفصيلية لـ47 تجمعًا عمرانيًا بالمحافظات
وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
الغندور: تأجيل حسم ملف تجديد حسام عبد المجيد مع الزمالك لما بعد كأس العالم
بعد البراءة.. سمر نديم تنهي تجربة زهرة مصر للمسنين: ستبقى ذكرى لا تُنسى
تداول أسئلة وإجابات الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية .. والتعليم توضح
محافظ قنا يوجه بنشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى
الداخلية البحرينية: إصابة طفلة وتضرر منازل جراء الهجوم الإيراني
رئيس صحة النواب يكشف لـ«صدى البلد» إمكانية ظهور فيروس إيبولا في مصر | فيديو وصور
الدرجات النهائية.. أفضل نظام صحي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات
شاومينج ينشر أسئلة انجليزي الاعدادية بالبحيرة ودراسات المنيا والقليوبية وكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري مناعة تحذر من تناول الأدوية مع القهوة والشاي | فيديو

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والبكتيريا، من تناول الأدوية مع بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو مكونات قد تؤثر على امتصاص الدواء وفعاليته، مؤكدة أن التفاعلات بين الأدوية والمشروبات قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

 التفاعلات بين الأدوية والمشروبات

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الكافيين قد يتداخل مع بعض الأدوية، خاصة المهدئات، كما يمكن أن يؤثر على أدوية الغدة الدرقية والعلاجات الهرمونية، ما قد يؤدي إلى تقليل أو زيادة تأثير المادة الفعالة أو إضعاف مفعولها في بعض الحالات.

وأكدت أن الماء يظل الوسيلة الأكثر أمانًا لتناول الأدوية، لكونه خاليًا من المواد التي قد تعيق الامتصاص أو تتفاعل مع مكونات العلاج، مشددة على ضرورة تجنب تناول الأدوية مع القهوة أو الشاي أو اللبن إلا وفقًا لتوجيهات الطبيب.

وأضافت أن بعض المشروبات والأطعمة قد تؤثر سلبًا على فعالية الأدوية، مشيرة إلى أن اللبن قد يعيق امتصاص بعض المضادات الحيوية، خاصة تتراسيكلين، فيما قد يؤثر عصير الجريب فروت على فاعلية عدد من الأدوية، بينما قد تتسبب المشروبات الكحولية في زيادة بعض الآثار الجانبية مثل النعاس والإرهاق الشديد.

ولفتت إلى أن الأعشاب الطبيعية، رغم فوائدها الصحية، قد تتداخل أيضًا مع بعض العلاجات الدوائية، موضحة أن الكركم قد يؤثر على أدوية السيولة، في حين قد لا يكون الزنجبيل مناسبًا لبعض المرضى، خاصة المصابين بالتهابات المعدة.

وشددت استشاري المناعة والبكتيريا على أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي أعشاب أو مشروبات بالتزامن مع الأدوية، لضمان تحقيق أقصى استفادة علاجية وتجنب أي مضاعفات أو تفاعلات غير مرغوبة.

استشاري المناعة والبكتيريا التفاعلات بين الأدوية والمشروبات صباح البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

نقابة أطباء الأسنان تدعو الصحفيين وصنّاع المحتوى لاجتماع اليوم

مصر تعلن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي

مصر تعلن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد