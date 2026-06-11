استشاري مناعة تحذر من تناول الأدوية مع القهوة والشاي | فيديو

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والبكتيريا، من تناول الأدوية مع بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو مكونات قد تؤثر على امتصاص الدواء وفعاليته، مؤكدة أن التفاعلات بين الأدوية والمشروبات قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

التفاعلات بين الأدوية والمشروبات

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الكافيين قد يتداخل مع بعض الأدوية، خاصة المهدئات، كما يمكن أن يؤثر على أدوية الغدة الدرقية والعلاجات الهرمونية، ما قد يؤدي إلى تقليل أو زيادة تأثير المادة الفعالة أو إضعاف مفعولها في بعض الحالات.

وأكدت أن الماء يظل الوسيلة الأكثر أمانًا لتناول الأدوية، لكونه خاليًا من المواد التي قد تعيق الامتصاص أو تتفاعل مع مكونات العلاج، مشددة على ضرورة تجنب تناول الأدوية مع القهوة أو الشاي أو اللبن إلا وفقًا لتوجيهات الطبيب.

وأضافت أن بعض المشروبات والأطعمة قد تؤثر سلبًا على فعالية الأدوية، مشيرة إلى أن اللبن قد يعيق امتصاص بعض المضادات الحيوية، خاصة تتراسيكلين، فيما قد يؤثر عصير الجريب فروت على فاعلية عدد من الأدوية، بينما قد تتسبب المشروبات الكحولية في زيادة بعض الآثار الجانبية مثل النعاس والإرهاق الشديد.

ولفتت إلى أن الأعشاب الطبيعية، رغم فوائدها الصحية، قد تتداخل أيضًا مع بعض العلاجات الدوائية، موضحة أن الكركم قد يؤثر على أدوية السيولة، في حين قد لا يكون الزنجبيل مناسبًا لبعض المرضى، خاصة المصابين بالتهابات المعدة.

وشددت استشاري المناعة والبكتيريا على أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي أعشاب أو مشروبات بالتزامن مع الأدوية، لضمان تحقيق أقصى استفادة علاجية وتجنب أي مضاعفات أو تفاعلات غير مرغوبة.