منال عوض: تعاون مستمر مع التربية والتعليم والثقافة والرياضة لنشر الوعي البيئي

نفذت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع فرع القاهرة الكبرى سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية بمراكز شباب ( البدرشين- شلقان-التنمية الشبابية بقليوب ) ، وذلك بالتعاون مع ووزارة الشباب والرياضة ، ومديرتي الشباب والرياضة بمحافظتي القليوبية والجيزة، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى رفع الوعي البيئي لدى الشباب والنشء، وتعزيز دورهم في دعم وحماية البيئة والعمل المناخي وذلك فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٦ وإطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة حملة عالمية تفاعلية تحت شعار " الآن من أجل المناخ" "Now for Climate"، والتى تهدف إلى تبسيط العلوم المناخية وحشد الطاقة الشبابية للتعبير عن المطالب البيئية الشعبية بطرق إبداعية وثقافية .

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة البئة، أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية حول مفاهيم البيئة والتنمية المستدامة، وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والتعريف بقضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إستعراض آليات مواجهة تلك التحديات من خلال تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية ، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد والحفاظ على الموارد.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم ورش عمل تطبيقية لإعادة استخدام المخلفات والاستفادة منها في إنتاج منتجات وأعمال فنية مبتكرة، لنشر ثقافة إعادة الاستخدام وتقليل المخلفات، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المسابقات البيئية وتحفيز روح الابتكار والمشاركة المجتمعية .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى التعاون المشترك مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني و الثقافة في نشر الوعي البيئي من خلال تنفيذ برامج التوعية داخل المدارس والمكتبات العامة، والمراكز الثقافية، وتنظيم ندوات تثقيفية وورش عمل ومسابقات بيئية وإعداد مجلات الحائط للأطفال ، وذلك بقصر الأميرة خديجة ومكتبة خالد بن الوليد ، إلى جانب مشاركة أتوبيس الفن الجميل في تنفيذ ورش فنية وإبداعية تناولت موضوعات البيئة والتغيرات المناخية وكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يساهم في غرس السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الأطفال والنشء.

كما شهدت فعاليات الأحتفال بيوم البيئة العالمي إطلاق حملة توعوية مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي ،تحت هاشتاج #يوم_البيئة_العالمي# ومن _أجل _المناخ، والذي أطلقته الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، بالتعاون مع اتحاد "شباب يدير شباب" بوزارة الشباب والرياضة، حيث تهدف الحملة إلى نشر الرسائل التوعوية البيئية ، والوصول إلى أكبر عدد من الشباب والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف الحملة أيضا" إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا البيئية، ورفع مستوي الوعي بأهمية العمل المناخي، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات أكثر استدامة وصديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.



وتأتى هذه الفعاليات ضمن استراتيجية وزارة التنمية المحلية والبيئة لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستدامة بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والنشء، من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة، بما يساهم في إعداد جيل واع بقضايا البيئة، وقادر على الإسهام الفعال في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا" للأجيال القادمة.