خبيرة تربوية: الاحتواء بديل التسلط في تربية المراهقين

أكدت الخبيرة التربوية الدكتورة أمل شمس أن أسلوب التربية الحديثة يجب أن يعتمد على الرعاية والاحتواء بدلًا من المراقبة والتسلط، خاصة خلال مرحلة المراهقة.

وأوضحت شمس، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن المراهقين يحتاجون إلى بيئة تحفزهم على التفكير والتطور الشخصي، بعيدًا عن التدخل المباشر أو فرض السيطرة عليهم.

وقالت في تصريحاتها: "التربية الحديثة لا تقتصر على مراقبة تحركات الأبناء، بل تقوم على رعايتهم وفهم احتياجاتهم النفسية والعاطفية. ولا ينبغي للآباء والأمهات ممارسة رقابة مشددة على أبنائهم، بل يجب أن يكونوا مصدر إلهام ودعم، حتى يشعر الأبناء بالثقة في أنفسهم وقدرتهم على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم".

وأضافت أن مرحلة المراهقة تُعد من أكثر المراحل حساسية، حيث يسعى خلالها الشباب إلى اكتشاف هويتهم، ما يستدعي تقديم التوجيه المستمر دون فرض قيود صارمة، وهو ما يساعدهم على مواجهة تحديات الحياة بثقة واستقلالية.

وأشارت إلى أهمية وجود حوار مفتوح بين الآباء والأبناء، وأن يتسم التعامل مع المراهقين بالمرونة والتفاهم، مؤكدة ضرورة أن يشعر الأبناء بأنهم محاطون برعاية حقيقية، وأن لديهم مساحة آمنة للتعبير عن أنفسهم.

وفي ختام حديثها، أوصت الدكتورة أمل شمس الأسر بضرورة تجنب أساليب السلطة القهرية، والتركيز على بناء علاقة صحية ومستدامة مع الأبناء، بما يتيح لهم فرص النمو والتعلم في بيئة آمنة وداعمة.