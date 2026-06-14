مسيّرة إسرائيلية تستهدف خياما للنازحين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال متواصلاً بوتيرة متصاعدة، مشيراً إلى استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيراناً كثيفة من آلياتها العسكرية المتمركزة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين قرب دوار بني سهيلا بعد إصابته بطلق ناري مباشر.

وأوضح جبر أن عمليات النسف التي تنفذها القوات الإسرائيلية تتواصل في المناطق الشرقية لقطاع غزة، لا سيما شرق خان يونس ومدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار متكرر باتجاه مناطق عدة في شمال القطاع، من بينها جباليا، وسط استمرار التصعيد الميداني في مختلف أنحاء القطاع.

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