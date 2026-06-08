موقع تراثي لبناني يتضرر جراء القصف الإسرائيلي

أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية أن القصف الإسرائيلي ألحق أضرارًا بموقع تراث عالمي في مدينة صور جنوب لبنان، حيث شاهد صحفيون حطامًا وأضرارًا.

تقع صور، إحدى أقدم مدن ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12 ميلًا) من الحدود الإسرائيلية، وتقع آثارها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في منطقتين رئيسيتين من المدينة.



وقد شن الجيش الإسرائيلي قصفًا مكثفًا على صور منذ اندلاع الحرب الأخيرة مع حزب الله، وأصدر يوم الأحد تحذيرًا جديدًا بالإخلاء شمل أحياءً من بينها إحدى المناطق الأثرية، المعروفة باسم موقع المدينة، والتي تضم آثارًا رومانية.

وشاهد صحفيون دوليون يوم الاثنين غبارًا وحطامًا بالقرب من أعمدة أثرية بعد قصف اليوم السابق، بالإضافة إلى قطع معدنية ملتوية وأغصان أشجار مكسورة بالقرب من العديد من القطع الأثرية الحجرية.

كما بدا أن حطامًا من الخرسانة والمعادن قد تناثر على درج حجري.

قال علي بدوي، المدير الإقليمي للمواقع الأثرية في جنوب لبنان بوزارة الثقافة، إن قصف يوم الأحد كان له "أسوأ أثر" على المناطق الأثرية في صور منذ بدء الحرب.

وأضاف: "كمية الأنقاض والأضرار في الموقع كبيرة"، مشيرًا إلى الأثر المباشر المتمثل في استهداف المكتب الإداري للموقع، والأثر غير المباشر للأنقاض المتناثرة جراء القصف القريب.

وتابع: "تضررت بعض القطع الأثرية جراء سقوط الأنقاض عليها، حيث غطى الحطام مساحة واسعة، مما أثر على عدد كبير من عناصر الموقع، كالأعمدة وتيجانها وقواعدها والفسيفساء".

أوضح أن تقييمًا أوليًا للأضرار جارٍ، لكنه أشار إلى أن الخبراء لم يتواجدوا في الموقع نظرًا للخطر، مضيفًا أنه تم إبلاغ اليونسكو.