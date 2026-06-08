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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي: الهجوم الصاروخي الإيراني على السفينة "نامو" في هرمز لم يكن متعمدا

الرئيس الكوري الجنوبي : الهجوم الصاروخي الإيراني على السفينة الكورية في هرمز لم يكن متعمدا
الرئيس الكوري الجنوبي : الهجوم الصاروخي الإيراني على السفينة الكورية في هرمز لم يكن متعمدا
أ ش أ

قال الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" / اليوم الاثنين/ إنه فيما يتعلق بتعرض السفينة الكورية "نامو" لهجوم بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز،فعلى ما يبدو لم يكن الهجوم متعمدا.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أدلى الرئيس الكوري بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة مرور عام واحد على توليه منصبه في المكتب الرئاسي في سول، قائلا إنه لو هاجمت إيران السفينة بشكل متعمد، لأعلنت عن مسؤوليتها عن الهجوم.
وأضاف أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الصاروخ قد أطلق عمدا، أم أنه كان هناك استهداف لسفينتنا، أم أنه أطلق بشكل عرضي، أو عشوائيا فأصاب السفينه.. حيث أنه في العادة، تغرق السفينة عند إصابتها بصاروخ، لكن في هذه الحالة تعرضت السفينة لأضرار محدودة فقط، ما يثير بعض التساؤلات".
ومع ذلك، أكد الرئيس قائلا: "على الرغم من وجود عوامل متعددة، إلا أننا نرى أن الصاروخ إيراني الصنع، وبناء عليه قدمنا احتجاجا شديد اللهجة وطالبنا باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحادث".

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج السفينة الكورية نامو هجوم بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز

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