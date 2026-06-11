قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتين في ريف درعا وتُقيم حواجز عسكرية

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم، بتطورات ميدانية جديدة في ريف محافظة درعا الجنوبي، وسط تصاعد التوترات في المنطقة الحدودية خلال الفترة الأخيرة.

اقتحام بلدتين في حوض اليرموك

ذكرت وكالة الأنباء السورية، ونقلته قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

إقامة حواجز عسكرية

وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية قامت بإقامة عدة حواجز عسكرية داخل المنطقة، في إطار التحركات الميدانية التي تشهدها المنطقة الحدودية.

تطورات متسارعة

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر المستمر على الحدود الجنوبية لسوريا، مع ترقب لردود الفعل على هذه التحركات الميدانية.