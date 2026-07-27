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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأيام البيض من شهر صفر.. موعدها وفضل صيامها وحكمها الشرعي

الصيام
الصيام
محمد شحتة

الأيام البيض من الأيام المباركة التي يحرص كثير من المسلمين على اغتنامها بالطاعات والعبادات، ومنها الصيام، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيام محددة من كل شهر هجري توافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري، وسُمّيت بالأيام البيض لبياض لياليها بسبب اكتمال نور القمر فيها.

ويستحب للمسلم الإكثار من الأعمال الصالحة في الأيام البيض، ومنها صيامها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لما في ذلك من تعويد النفس على الطاعة ودوام التقرب إلى الله تعالى.

ومع دخول شهر صفر، يتساءل كثيرون عن موعد الأيام البيض من الشهر، وفضل صيامها، وما ورد من أحكام شرعية متعلقة بها.

موعد الأيام البيض من شهر صفر

- يوم الاثنين الموافق 13 صفر

- يوم الثلاثاء الموافق 14 صفر

- يوم الأربعاء الموافق 15 صفر

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.

معنى البياض في الأيام البيض

وذكرت دار الإفتاء في فتوى لها عن الأيام البيض، أن البياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

وأوضحت أن السنة النبوية رغبت في صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري، لما في ذلك من فضل عظيم، إذ إن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون صيام ثلاثة أيام بمنزلة صيام الشهر كله، ومن ثم يعادل صيام الدهر في الأجر والثواب، وهو ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه العبادة ويوصي بها أصحابه رضوان الله عليهم.

الأيام البيض صيام الأيام البيض الأيام البيض من شهر صفر دار الإفتاء موعد الأيام البيض

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