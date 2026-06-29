أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم 1448.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج

يحرص المسلمون على اغتنام فضل الأيام البيض في شهر المحرم بالإكثار من الصيام والدعاء، لما لهذه الأيام المباركة من مكانة عظيمة في الإسلام، ويبحث كثيرون عن أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم، والأدعية المستحبة عند الصيام وقبل الإفطار، طمعًا في نيل المغفرة والرحمة وتفريج الكروب، خاصة أن شهر المحرم من الأشهر الحرم التي تتضاعف فيها الحسنات، ويُستحب فيها الإكثار من الطاعات والعبادات.

ما هي الأيام البيض لشهر المحرم 2026؟

الأيام البيض لشهر المحرم 2026 هي ثلاثة أيام وهي:

الأحد 13 المحرم 1448هـ الموافق 28 يونيو 2026م

الإثنين 14 المحرم 1448هـ الموافق 29 يونيو 2026م

الثلاثاء 15 المحرم 1448هـ الموافق 30 يونيو 2026م

وقد مضى اليوم الأول من الأيام البيض لشهر المحرم 2026 وهو أمس الأحد، ونحن الآن في اليوم الثاني وهو الإثنين 14 من شهر المحرم، ويتبقى غدًا الثلاثاء، وهو آخر الأيام البيض في شهر المحرم.

أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم 1448

ليس هناك دعاء معين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام البيض، لكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ومن أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض :

اللهم إني أسألك في هذه الأيام المباركة أن تتقبل صيامي، وتغفر ذنبي، وتشرح صدري، وتيسر أمري، وترزقني من حيث لا أحتسب، وتجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعل صيامي خالصًا لوجهك الكريم، واكتب لي فيه الأجر العظيم، وأعتق رقبتي من النار، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيما أعطيتني، واصرف عني الفقر والهم والغم، وافتح لي أبواب فضلك ورحمتك.

دعاء الصائم قبل الإفطار

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا تُرد عند فطره، ومن أجمل الأدعية:

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني.

اللهم تقبل مني الصيام والقيام وصالح الأعمال.

اللهم اجعل ختام هذا اليوم مغفرة ورحمة وقبولًا.

اللهم ارزقني حسن الخاتمة، وثبتني على طاعتك حتى ألقاك.

أدعية مستجابة في الأيام البيض

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته.

اللهم فرج همي، ونفس كربي، واقض ديني، ويسر أمري.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم ارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم أصلح لي ديني ودنياي وآخرتي، واجعل حياتي زيادة لي في كل خير.

دعاء الصائم قبل الإفطار

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا بأن للصائم دعوة لا تُرد عند فطره، ومن أجمل الأدعية:

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني.

اللهم تقبل مني الصيام والقيام وصالح الأعمال.

اللهم اجعل ختام هذا اليوم مغفرة ورحمة وقبولًا.

اللهم ارزقني حسن الخاتمة، وثبتني على طاعتك حتى ألقاك.

دعاء المغفرة والتوبة شهر المحرم 2026