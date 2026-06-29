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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم 1448.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج

أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض
أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض
أحمد سعيد

يحرص المسلمون على اغتنام فضل الأيام البيض في شهر المحرم بالإكثار من الصيام والدعاء، لما لهذه الأيام المباركة من مكانة عظيمة في الإسلام، ويبحث كثيرون عن أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم، والأدعية المستحبة عند الصيام وقبل الإفطار، طمعًا في نيل المغفرة والرحمة وتفريج الكروب، خاصة أن شهر المحرم من الأشهر الحرم التي تتضاعف فيها الحسنات، ويُستحب فيها الإكثار من الطاعات والعبادات.

ما هي الأيام البيض لشهر المحرم 2026؟

الأيام البيض لشهر المحرم 2026 هي ثلاثة أيام وهي:

  • الأحد 13 المحرم 1448هـ الموافق 28 يونيو 2026م
  • الإثنين 14 المحرم 1448هـ الموافق 29 يونيو 2026م
  • الثلاثاء 15 المحرم 1448هـ الموافق 30 يونيو 2026م

وقد مضى اليوم الأول من الأيام البيض لشهر المحرم 2026 وهو أمس الأحد، ونحن الآن في اليوم الثاني وهو الإثنين 14 من شهر المحرم، ويتبقى غدًا الثلاثاء، وهو آخر الأيام البيض في شهر المحرم.

أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم 1448

ليس هناك دعاء معين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام البيض، لكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ومن أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض :

  1. اللهم إني أسألك في هذه الأيام المباركة أن تتقبل صيامي، وتغفر ذنبي، وتشرح صدري، وتيسر أمري، وترزقني من حيث لا أحتسب، وتجعلني من عبادك الصالحين.
  2. اللهم اجعل صيامي خالصًا لوجهك الكريم، واكتب لي فيه الأجر العظيم، وأعتق رقبتي من النار، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين.
  3. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيما أعطيتني، واصرف عني الفقر والهم والغم، وافتح لي أبواب فضلك ورحمتك.

دعاء الصائم قبل الإفطار

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا تُرد عند فطره، ومن أجمل الأدعية:

  • اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني.
  • اللهم تقبل مني الصيام والقيام وصالح الأعمال.
  • اللهم اجعل ختام هذا اليوم مغفرة ورحمة وقبولًا.
  • اللهم ارزقني حسن الخاتمة، وثبتني على طاعتك حتى ألقاك.

أدعية مستجابة في الأيام البيض

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته.

اللهم فرج همي، ونفس كربي، واقض ديني، ويسر أمري.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم ارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم أصلح لي ديني ودنياي وآخرتي، واجعل حياتي زيادة لي في كل خير.

دعاء الصائم قبل الإفطار

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا بأن للصائم دعوة لا تُرد عند فطره، ومن أجمل الأدعية:

  • اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني.
  • اللهم تقبل مني الصيام والقيام وصالح الأعمال.
  • اللهم اجعل ختام هذا اليوم مغفرة ورحمة وقبولًا.
  • اللهم ارزقني حسن الخاتمة، وثبتني على طاعتك حتى ألقاك.

دعاء المغفرة والتوبة شهر المحرم 2026

  • اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء.
  • اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ويستحب أيضا في دعاء التوبة والرجوع إلى الله أن يقول اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك. وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.
  • أستغفرك من كلّ سنّةٍ من سنن سيّد المرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمّد صلّ الله عليه وسلّم تركتها غفلةً أو سهوًا أو نسيانًا أو تهاونًا وجهلًا أو قلّة مبالاة بها. استغفر الله وأتوب إلى الله ممّا يكره الله قولًا وفعلًا وباطنًا وظاهرًا، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين.
  • اللهم اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، واعترف بذنبي، فارحمني واغفر لي يا رب العالمين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
  • سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني.
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