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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء صيام الأيام البيض لشهر المحرم 2026.. كم يوما باقيا منها؟

شهر المحرم
شهر المحرم
أحمد سعيد

يبحث كثيرون عن أفضل الكلمات التي تقال في دعاء صيام الأيام البيض لشهر المحرم 2026، لما لهذه الأيام من فضل عظيم وأجر كبير، خاصة أن شهر المحرم أحد الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من الصيام والطاعات، وتعد الأيام البيض فرصة لنيل الثواب واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في السطور التالية نتعرف على أفضل الأدعية للصائمين وموعدها.

الأيام البيض لشهر المحرم 2026

تحل الأيام البيض لشهر المحرم 2026 في ثلاثة أيام وهي:

  • الأحد 13 المحرم 1448هـ الموافق 28 يونيو 2026م
  • الإثنين 14 المحرم 1448هـ الموافق 29 يونيو 2026م
  • الثلاثاء 15 المحرم 1448هـ الموافق 30 يونيو 2026م

وقد مضى اليوم الأول من الأيام البيض لشهر المحرم 2026 اليوم الأحد، ويتبقى منها يومان هما غدا الإثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء، وفي السطور التالية نعرض أفضل أدعية للصائمين.

دعاء صيام الأيام البيض لشهر المحرم 2026

 

يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلال الأيام البيض لشهر المحرم 2026 لطلب الرحمة والمغفرة وقضاء الحاجات.. ومن أفضل الأدعية:

  • اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني صيامي ودعائي، واجعلني من المقبولين الفائزين برحمتك ورضوانك.
  • اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تقضي حاجتي، وتشرح صدري، وتيسر أمري، وتبارك لي في رزقي، وتفتح لي أبواب الخير والرحمة والبركة، إنك على كل شيء قدير.
  • اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا، وبارك لي فيما أعطيتني، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
  • اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب عليّ توبة نصوحًا، إنك أنت التواب الرحيم.

دعاء الرزق والفرج في شهر المحرم

  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
  • اللهم ارزقني من واسع فضلك، وبارك لي في مالي وأهلي وعملي.
  • رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.
  • اللهم افتح لي أبواب رزقك ورحمتك وبركاتك.

دعاء الصائم أول أيام البيض من شهر المحرم

خير ما يفعله الصائم هو ترديد دعاء صيام الأيام البيض لشهر المحرم 2026 ومن أفضل صيغ الدعاء في هذه الحالة أن يقول المؤمن:

إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي).

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

دعاء المغفرة والتوبة شهر المحرم 2026

  • اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء.
  • اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ويستحب أيضا في دعاء التوبة والرجوع إلى الله أن يقول اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك. وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.
  • أستغفرك من كلّ سنّةٍ من سنن سيّد المرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمّد صلّ الله عليه وسلّم تركتها غفلةً أو سهوًا أو نسيانًا أو تهاونًا وجهلًا أو قلّة مبالاة بها. استغفر الله وأتوب إلى الله ممّا يكره الله قولًا وفعلًا وباطنًا وظاهرًا، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين.
  • اللهم اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، واعترف بذنبي، فارحمني واغفر لي يا رب العالمين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
  • سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني.
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