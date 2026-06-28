أفضل دعاء قبل المغرب بأول الأيام البيض.. 5 كلمات تجعل أيامك كلها سعادة

لاشك أن الكثيرين يبحثون عن أفضل دعاء قبل المغرب بأول الأيام البيض ، حيث نشهد الآن الساعة الأخيرة من يوم الثالث عشر من شهر محرم الهجري وهو أول الأيام القمرية الثلاثة، ولأن شهر محرم من الأشهر الحرم ، التي يتضاعف فيها الأجر والثواب، كما أن الوقت قبل المغرب يعد من الأزمنة المباركة، ومن ثم تأتي الحاجة إلى أفضل دعاء قبل المغرب بأول الأيام البيض فقد يكون أحرى للاستجابة سواء كنت من الصائمين أو لا.

أفضل دعاء قبل المغرب بأول الأيام البيض

نشرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأدعية المستحبة، والتي تصلح لأن تكون أفضل دعاء قبل المغرب بأول الأيام البيض عبر فحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن صيغ أأفضل دعاء قبل المغرب بأول الأيام البيض هي:

ربِّ اجعل أيامنا كلها سعادة، وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسِّن الأخلاق وانشر الرحمات وامح السيئات تباركت يا رب البريات يا رب الأرض والسماوات.

اللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واشرح صدورنا، وعافِنا واعفُ عنَّا يا عفوُّ يا غفور.

ربنا اجعلنا لك ذكَّارين، لك شكَّارين، إليك منيبين، تقبَّل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا يا أرحم الراحمين.

إلهي ربح بك المقربون، وفاز بك القائمون، ونجا بك المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك، وجُد علينا بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين.

إلهي، مَن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه! فيا رب أكرمنا بكرمك الجميل.

اللهم إنا نسألك بحقِّ ما خَفِيَ من ألطافك، ونسألك لطفًا تَهدي به قلوبنا فتفرح بالحق وتحبه وتألفه وترضاه وتثبت عليه، ونسألك لطفًا تصرف به عنَّا ما يؤذينا أو يضرنا يا رب العالمين.

اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا وارضَ عنَّا في الدنيا والآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، واجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم منيب، يا رب العالمين.

إلهي وقف السائلون ببابك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، فيا رب لا تقطعنا عنك يا أرحم الراحمين.

إلهي وقف السائلون ببابك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، فيا رب لا تقطعنا عنك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نلتمس عونًا منك لنقوم بشكر نعمك، فيا ربنا أطفئ لوعة قلوبنا بفيض من حبك ولطفك يا جواد يا كريم يا رب العالمين.

اللهم اجبر الكسر وَزِدِ البرَّ واكبت الشر، يا من تزيد في الخلق ما تشاء زدنا قوة منك نتقوى بها على طاعتك يا رب العالمين.

اللهم ربنا لك الحمد، أتمم علينا النعمة والفضل والعافية والستر يا أرحم الراحمين.

فضل الدعاء قبل المغرب

لعل الدعاء قبل المغرب أفضل ما يمكن ترديده في مثل هذا الوقت، ودعاء بين العصر والمغرب يأخذ منزلته وفضله من صلاة العصر ، وهي الصلاة الوسطى، التي ورد الحث على المحافظة عليها خاصة في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، فقال تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة.

كما يعد الدعاء قبل المغرب هو أحد الأدعية المستجابة، لأن صلاة العصر هي إحدى الصلوات المكتوبة، التي يستجيب الله تعالى الدعاء بعدها، الأمر الذي يجعل دعاء قبل المغرب مستجاب على وجه الخصوص، له فضل عظيم.

وتتحقق به كل الأمنيات الصعبة، لأنه يتزامن مع آخر ساعة قبل المغرب ، وهي أكثر الساعات استجابة فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، بل إنه -صلى الله عليه وسلم - حثنا على تحريها واغتنام هذه الفرصة العظيمة بالحرص على الدعاء في هذا الوقت أي دعاء بين العصر والمغرب مستجاب لتحقيق كل الأمنيات.

دعاء قبل المغرب مستجاب

ورد دعاء قبل المغرب مستجاب في الحديث الشريف عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث حثنا على أربعة أمور عند الدعاء تجعل الله سبحانه وتعالى يستجيبه، فيتحول إلى أفضل دعاء مستجاب ، وأول هذه الأمور الأربعة بدء الدعاء بتمجيد الله عز وجل، وثانيها الثناء عليه جل وعلا، وثالثها الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- ، ورابعًا الدعاء بحاجته.

وفيما ورد في سُنن أبي داود، أنه سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: - أَوْ لِغَيْرِهِ - : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ».