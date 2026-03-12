أخبار التوك شو| الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة.. رزان جمال تفاجئ رامز جلال: لو أنت مش هتعمل حاجة أنا موافقة أتجوزك

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحرب في المنطقة ما زالت مستمرة، في ظل تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد ووقف العمليات العسكرية. وأشار إلى وجود جهود دولية تهدف إلى وقف الحرب الأمريكية ضد إيران، إلى جانب السعي لوقف أي اعتداءات إيرانية على الدول العربية، بما يسهم في تهدئة الأوضاع في المنطقة.

مفتي الديار المصرية: أمهات المؤمنين لهن مكانة وخصوصية عظيمة في الإسلام

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية أن أمهات المؤمنين لهن مكانة عظيمة في الإسلام، وقد وصفهن الله تعالى بخصائص وفضائل تميزهن عن غيرهن من النساء.

رزان جمال تفاجئ رامز جلال: لو أنت مش هتعمل حاجة أنا موافقة أتجوزك

وجه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة اللبنانية، رزان جمال، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، قائلا "

توافقي تتجوزيني؟

لتجيب الفنانة اللبنانية، قائلة “لو انت مش هتعمل حاجة انا موافقة اتجوزك

أسامة كبير: حزب الله بدأ تنفيذ عملية العصف المأكول ضد إسرائيل

أكد الأعلامي أحمد موسى، أن هناك عدوان إسرائيلي مستمر على جنوب لبنان، وهو العدوان الأكبر منذ فترة.

الاعتكاف والدعاء وقراءة القرآن.. علي جمعة يشرح أفضل الأعمال في العشر الأواخر

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان يمثل فرصة عظيمة للفوز بليلة القدر، موضحًا أن العبادة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن في هذه الليلة تعد أفضل من ألف شهر.

كارولين عزمي: مررت بأزمة نفسية حادة وقلبي اتكسر.. وذهبت لطبيب نفسي

كشفت الفنانة كارولين عزمي، عن مرورها بأزمة نفسية حادة دفعتها للتفكير في اللجوء إلى طبيب نفسي، مؤكدة أنها ذهبت بالفعل إلى طبيب مختص خلال تلك الفترة، لكنها لم تشعر بالراحة من هذه التجربة.

ترامب: متقدمون في الحرب على إيران.. ولن نغادر حتى إنجاز المهمة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى أن مجريات الحرب تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته الإدارة الأمريكية.



«بركة رمضان» يواصل التربع على عرش المشاهدات بعد عرض الحلقة 19

واصل برنامج «بركة رمضان» تصدره منصات التواصل الاجتماعي وتربعه على عرش المشاهدات، مع عرض الحلقة التاسعة عشرة التي يقدمها الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع اللحظات الإنسانية التي يقدمها البرنامج طوال شهر رمضان.

حودة بندق: أول تجربة غناء لي كانت في فرح بالشارع

كشف المطرب حودة بندق عن بداياته الفنية منذ طفولته، مؤكدًا أنه بدأ الغناء عندما كان في الخامسة من عمره، موضحًا أن أول تجربة له كانت في فرح صغير بالشارع، حيث مسك المايك وغنى أمام الحضور.

نوبة ضحك على الهواء.. حسام داغر يحاور دجاجة في مقلب فيفي عبده

وقام حسام داغر بالمشاركة في مشهد تمثيلي مع دجاجة، وقام حسام داغر بإدارة حوار مع الدجاجة.

ودخل حسام داغر في نوبة من الضحك اثناء المشهد التمثيلي، وشعر بالدهشة بسبب مشاركة في مشهد تمثيلي مع دجاجة.