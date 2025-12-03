«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»

أكد المطرب حودة بندق، أن زوجته هي الداعم الأكبر له في مشواره الفني، مشيرًا إلى أنها تسانده في كل خطوة يتخذها، سواء على المستوى الشخصي أو الفني.

وقال "بندق"، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، إن وجود زوجته إلى جانبه يمنحه طاقة إيجابية ودافعًا قويًا للاستمرار وتقديم أعمال جديدة تليق بجمهوره.

وكشف حودة بندق عن استعداده لطرح ميني ألبوم جديد يحمل عنوان "خيبت توقعاتك", موضحًا أنه يعمل حاليًا على الانتهاء من اللمسات النهائية للأغاني، وأن الألبوم سيضم ألوانًا موسيقية مختلفة ترضي أذواق الجمهور.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدة أغنيات منفردة أيضًا، مؤكدًا حرصه على التطوير المستمر وتقديم محتوى يليق بجمهوره الذي يعتبره السبب الحقيقي وراء نجاحه.