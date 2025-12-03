إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء

وضعت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مجموعة من الإجراءات العاجلة التي يجب تطبيقها داخل المدارس لحماية صحة الطلاب خلال فصل الشتاء والحد من انتشار العدوى التنفسية.

وشملت هذه الإجراءات:

تفعيل عمل العيادات المدرسية وتوفير المستلزمات الطبية الأساسية.

السماح بإجازات فورية للطلاب المصابين أو المشتبه في إصابتهم.

تحسين التهوية داخل الفصول وتقليل التكدس قدر الإمكان.

تكثيف عمليات التعقيم والنظافة اليومية داخل المدارس.

توعية الطلاب والمعلمين بالإجراءات الوقائية الأساسية مثل غسل اليدين وارتداء الكمامة عند اللزوم.

وأكدت في تصريحات خاصة أن هذه الخطوات تمثل خط الدفاع الأول لحماية الطلاب، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من انتشار أعراض تنفسية بين التلاميذ في عدد من المدارس، رغم عدم رصد أي فيروسات جديدة وفقًا لوزارة الصحة.

وشدّدت “النحاس” على أن مسؤولية الحفاظ على البيئة الصحية داخل المدارس مشتركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، مطالبة بوضع خطة واضحة تُعمم على مستوى الجمهورية لضمان استجابة موحدة وسريعة.

كما دعت إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور وإجراء رصد مستمر للحالات داخل المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة تحد من انتقال العدوى وتحافظ على صحة الطلاب طوال الموسم الدراسي.