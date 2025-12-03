قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل
غلق وتشميع مركز تجميل بعد ضبط «طبيبة وهمية» تُجري عمليات خطرة بالإسماعيلية
إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء
ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان
وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه
«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»
بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف
عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي
توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء
نتنياهو يكشف لـ «ترامب» عراقيل إبرام اتفاق أمني مع سوريا
برلمان

إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء

مجلس النواب
محمد الشعراوي

وضعت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مجموعة من الإجراءات العاجلة التي يجب تطبيقها داخل المدارس لحماية صحة الطلاب خلال فصل الشتاء والحد من انتشار العدوى التنفسية.

وشملت هذه الإجراءات:

تفعيل عمل العيادات المدرسية وتوفير المستلزمات الطبية الأساسية.

السماح بإجازات فورية للطلاب المصابين أو المشتبه في إصابتهم.

تحسين التهوية داخل الفصول وتقليل التكدس قدر الإمكان.

تكثيف عمليات التعقيم والنظافة اليومية داخل المدارس.

توعية الطلاب والمعلمين بالإجراءات الوقائية الأساسية مثل غسل اليدين وارتداء الكمامة عند اللزوم.

وأكدت في تصريحات خاصة أن هذه الخطوات تمثل خط الدفاع الأول لحماية الطلاب، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من انتشار أعراض تنفسية بين التلاميذ في عدد من المدارس، رغم عدم رصد أي فيروسات جديدة وفقًا لوزارة الصحة.

وشدّدت “النحاس” على أن مسؤولية الحفاظ على البيئة الصحية داخل المدارس مشتركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، مطالبة بوضع خطة واضحة تُعمم على مستوى الجمهورية لضمان استجابة موحدة وسريعة.

كما دعت إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور وإجراء رصد مستمر للحالات داخل المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة تحد من انتقال العدوى وتحافظ على صحة الطلاب طوال الموسم الدراسي.

سارة النحاس لجنة الصحة انتشار العدوى التنفسية العيادات المدرسية الإجراءات الوقائية

طريقة عمل البسكويت باليانسون
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
ـ عصير التوت البري:
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
