بعد طلب من مصر.. الأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السورية

كشفت القاهرة الإخبارية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارًا يطالب بانسحاب جيش الاحتلال الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967، معتبرًا استمرارها أمر "غير قانوني".

وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته مصر، بأغلبية 123 صوتًا مقابل سبعة أصوات معارضة و41 امتناعًا عن التصويت.

وينص القرار على أن قرار إسرائيل الصادر في ديسمبر 1981 بفرض "قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها" على الجولان السوري المحتل "باطل ولاغٍ وليس له أي أساس قانوني على الإطلاق".

وطالب القرار "إسرائيل مرة أخرى بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مضيفا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والضم الفعلي يشكلان "حجر عثرة في طريق تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة".

ووفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن التوصل إلى اتفاق مع سوريا أمر ممكن، وإنه يتوقّع أن تُنشئ سوريا منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ ومناطق أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عازمون على الدفاع عن مجتمعاتنا على طول حدودنا، بما في ذلك الحدود الشمالية، كما نحن عازمون على منع الأنشطة العدائية ضدنا وحماية حلفائنا الدروز".