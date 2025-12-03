الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، ذكرت فيه أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا.



وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ترحيبه بكل من يحمل السلاح لقتال قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن السودان يحتاج إلى إعادة صياغة الدولة من جديد وفق أسس حقيقية، بما يضمن بناء مؤسسات قوية.

حل الأزمة السودانية

وأكد رئيس المجلس السيادي السوداني، أن أي حل للأزمة الراهنة لن يكون مقبولًا ما لم يتضمن تفكيك قوات الدعم السريع وتجريدها من السلاح، مشددا على أن الجيش يرحب بكل من يريد حمل السلاح لقتال “التمرد”.

واعتبر الفريق أول البرهان أن الهدف الأساسي هو تخليص السودان من الظلم والمآسي التي خلفتها الحرب، مضيفا أن البلاد بحاجة إلى إعادة صياغة الدولة من جديد وفق أسس حقيقية، بما يضمن بناء مؤسسات قوية وفاعلة قادرة على حماية البلاد وإدارة عملية سياسية تؤدي إلى الاستقرار.

يذكر أن الفريق البرهان استقبل أمس الأول السبت، الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، واصطحبه في جولة بشوارع بورتسودان وسط المواطنين السودانيين.