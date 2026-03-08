قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تشريح جثتي صاحب كافيه ونجله في جريمة حدائق أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

انتدبت النيابة العامة بأكتوبر الطب الشرعي لتشريح جثتي صاحب كافيه ونجله أطلق عليهما مسلحون الرصاص في مدينة ٦ أكتوبر، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن محتواها.

عقب صلاة التراويح اخترق صوت الرصاص هدوء منطقة الـ 390 فدان بمدينة حدائق أكتوبر وأعقبه صرخات واستغاثات لسقوط جثتين لرجلين غارقتين في الدماء.

الجريمة التي وقعت أحداثها مساء أمس في مدينة حدائق أكتوبر راح ضحيته صاحب كافيه ونجله بعد إمطار مسلحون لهما بوابل من الأعيرة النارية حيث أصيب كل منهما بعدة طلقات أردتهما قتيلين في الحال، وفر المسلحون هاربين.

فريق مباحث الجيزة الذي ترأسه اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث وقاده العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد إكرامي البطران مفتش مباحث حدائق أكتوبر كشف ملابسات الجريمة بعد إجراء المعاينة والتحريات اللازمة حيث تبين أن المجني عليهما صاحب كافيه ونجله في منطقة الـ ٣٩٠ فدان وهما من إحدى محافظات الصعيد.

كما أسفرت التحريات عن تسبب الثأر في مقتل الضحيتين بعد نشوب مشاجرة منذ عدة أشهر في بلدتهم وقام ابن المجني عليه الأول بقتل أحد أفراد العائلة الأخرى وتم حبسه على ذمة القضية فقررت تلك العائلة الأخذ بالثأر وراقب المتهمون والد الشاب المحبوس وشقيقه للثأر منهما ويوم الواقعة شاهدوهما في الكافيه فأمطروهما بوابل من الرصاص من الطبنجات بحسب الكشف الطبي الأولي أن الرصاصات في جسدي القتيلين ٩مم أطلقت من طبنجات.

وتكثف مباحث الجيزة من جهودها لضبط الجناة حيث تم تتبع خط سيرهم لالقاء القبض عليهم.

تلقى رجال غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لشخصين في الشارع  على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته.

وبالفحص تبين وجود جثمانين لشخصين بهما آثار طلقات نارية بمناطق متفرقة من الجسد، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع المعلومات والأدلة اللازمة لكشف حقيقة الواقعة.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات.

وفي إطار جهود كشف ملابسات الواقعة، بدأ رجال المباحث في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، إضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان وسكان المنطقة، في محاولة لتحديد هوية الضحايا والوقوف على الظروف التي أحاطت بالجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صاحب كافيه ونجله النيابة العامة الطب الشرعي مدينة ٦ أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

الزوجين

ماتوا في أسبوع .. حكاية زوجين بالمنوفية جمعهما الحب 40 عاما وفرقهما أيام معدودة

ترشيحاتنا

كريم فهمي

كريم فهمي: غياب الجمهور أثر بشكل كبير على مستوى المنافسة في الدوري المصري

مسلسل بابا وماما جيران

أحمد داود يرفع قضية طاعة على طليقته في مسلسل بابا وماما جيران

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تعيش مع أحمد فهمي في اسأل روحك

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد