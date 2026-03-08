تشريح جثتي صاحب كافيه ونجله في جريمة حدائق أكتوبر

انتدبت النيابة العامة بأكتوبر الطب الشرعي لتشريح جثتي صاحب كافيه ونجله أطلق عليهما مسلحون الرصاص في مدينة ٦ أكتوبر، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن محتواها.

عقب صلاة التراويح اخترق صوت الرصاص هدوء منطقة الـ 390 فدان بمدينة حدائق أكتوبر وأعقبه صرخات واستغاثات لسقوط جثتين لرجلين غارقتين في الدماء.

الجريمة التي وقعت أحداثها مساء أمس في مدينة حدائق أكتوبر راح ضحيته صاحب كافيه ونجله بعد إمطار مسلحون لهما بوابل من الأعيرة النارية حيث أصيب كل منهما بعدة طلقات أردتهما قتيلين في الحال، وفر المسلحون هاربين.

فريق مباحث الجيزة الذي ترأسه اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث وقاده العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد إكرامي البطران مفتش مباحث حدائق أكتوبر كشف ملابسات الجريمة بعد إجراء المعاينة والتحريات اللازمة حيث تبين أن المجني عليهما صاحب كافيه ونجله في منطقة الـ ٣٩٠ فدان وهما من إحدى محافظات الصعيد.

كما أسفرت التحريات عن تسبب الثأر في مقتل الضحيتين بعد نشوب مشاجرة منذ عدة أشهر في بلدتهم وقام ابن المجني عليه الأول بقتل أحد أفراد العائلة الأخرى وتم حبسه على ذمة القضية فقررت تلك العائلة الأخذ بالثأر وراقب المتهمون والد الشاب المحبوس وشقيقه للثأر منهما ويوم الواقعة شاهدوهما في الكافيه فأمطروهما بوابل من الرصاص من الطبنجات بحسب الكشف الطبي الأولي أن الرصاصات في جسدي القتيلين ٩مم أطلقت من طبنجات.

وتكثف مباحث الجيزة من جهودها لضبط الجناة حيث تم تتبع خط سيرهم لالقاء القبض عليهم.

تلقى رجال غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لشخصين في الشارع على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته.

وبالفحص تبين وجود جثمانين لشخصين بهما آثار طلقات نارية بمناطق متفرقة من الجسد، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع المعلومات والأدلة اللازمة لكشف حقيقة الواقعة.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات.

وفي إطار جهود كشف ملابسات الواقعة، بدأ رجال المباحث في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، إضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان وسكان المنطقة، في محاولة لتحديد هوية الضحايا والوقوف على الظروف التي أحاطت بالجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.