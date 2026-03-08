محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 18 متهما، في القضية رقم 15978 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة 1992 وحتي 29 مايو 2020، المتهمون من الأول وحتى الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والثاني ومن الثامن وحتي الأخير اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بالاشتراك في تمويل جماعة إرهابية.