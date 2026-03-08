طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، عن حالة الطقس المتوقعة من غداً الأثنين حتى الجمعة 13 مارس، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة



أوضحت هيئة الأرصاد، أن الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غداً الأثنين شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.



أفادت أن هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى اعتباراً من الأربعاء 11 مارس سيشهد الطقس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة.

طقس اليوم الأحد



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 8 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار ليصبح الطقس دافئًا على أغلب أنحاء الجمهورية، على أن تعود الأجواء للبرودة مرة أخرى خلال ساعات الليل.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم ستشهد أيضًا ظهور شبورة مائية في الصباح على عدد من الطرق الرئيسية والزراعية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

من المتوقع تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 فجرًا وحتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة

العظمى: 21 درجة

الصغرى: 11 درجة

الإسكندرية

العظمى: 20 درجة

الصغرى: 11 درجة

مطروح

العظمى: 19 درجة

الصغرى: 10 درجات

سوهاج

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 10 درجات

قنا

العظمى: 26 درجة

الصغرى: 11 درجة

أسوان

العظمى: 27 درجة

الصغرى: 13 درجة





