أجواء شديدة البردوة وأمطار .. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالةالطقس، غدا السبت، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ثم يصبح دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا.

وأضافت «الأرصاد»، فى بيان اليوم، أن الطقس غداً يشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب على بعحالة ض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

وأضاف البيان: «سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق».

وتتوافر فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.