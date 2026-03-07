محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول

نجح نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، في تحقيق إنجاز جديد بتسجيله هدفًا مهمًا أمام ولفرهامبتون، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026.

ووضع هذا الهدف، صلاح، في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين، مقارنة بأسطورة مانشستر يونايتد، واين روني.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون

أقيمت المباراة على ملعب مولينيو، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة، وتمكن ليفربول من تحقيق فوز مهم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث ساهم محمد صلاح بتسجيل الهدف الثاني للفريق.

ويأتي هذا الفوز بعد أيام قليلة من مواجهتهما في الدوري الإنجليزي، التي انتهت بخسارة ليفربول في الوقت القاتل، على الرغم من أن صلاح سجل أيضًا في تلك المباراة.

الهدف رقم 254 لصلاح مع ليفربول

ذكرت شبكة ذا أثلتيك أن هدف محمد صلاح أمام ولفرهامبتون هو الهدف رقم 254 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي لواين روني مع مانشستر يونايتد الذي سجل 253 هدفًا.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى استمرارية وتألق صلاح مع الريدز منذ انضمامه للنادي، ويعزز مكانته بين أفضل هدافي تاريخ الدوري الإنجليزي والأندية الكبرى.

تألق مستمر أمام ولفرهامبتون

يُعد هذا الهدف الثاني لصلاح ضد ولفرهامبتون خلال أيام قليلة، مما يثبت تفوقه وفعاليته أمام هذا الفريق، كما يؤكد على قدرته على التألق في مباريات الكأس والدوري على حد سواء، ويُبرز دوره كأحد الأعمدة الأساسية في تشكيل ليفربول الهجومي، سواء في البطولات المحلية أو الأوروبية.

وبفضل هذا الإنجاز، يواصل محمد صلاح كتابة تاريخ جديد في مسيرة ليفربول، ويضع نفسه في مصاف أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، تاركا أثرًا واضحًا على مستوى الأهداف والأداء الفردي للفريق.