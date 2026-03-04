رغم هدفه.. ستيفن وارنوك: أداء محمد صلاح يُثير الشكوك والقلق بعد السقوط أمام وولفرهامبتون

اعترف ستيفن وارنوك، لاعب ليفربول السابق، بأن أداء النجم المصري محمد صلاح في مباراة الأمس أمام ولفرهامبتون واندررز أثار قلقه، رغم تسجيل صلاح هدف فريقه الوحيد في المباراة التي أُقيمت على ملعب «مولينيو» ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بخسارة ليفربول بنتيجة 2-1.

أداء اللاعبين وقلق وارنوك

قال وارنوك في تصريحات لشبكة «بي بي سي»: «أشعر بالقلق تجاه كودي جاكبو ومحمد صلاح. أعلم أن صلاح سجل هدفًا، لكنه كان هادئًا جدًا في المباراة، وإيكتيكي لم يحصل على أي تمريرات حاسمة».

وأضاف: «أما أكبر مخاوفي فهي خط الوسط؛ فجرافنبيرخ وماك أليستر ليسا في مستوى الموسم الماضي، وكانا بلا شك من أهم لاعبي ليفربول آنذاك».

وواصل وارنوك تصريحاته بعد المباراة قائلًا: «إذا عانيت من مشكلة في خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكون الوضع صعبًا للغاية».

وبذلك، سلّط وارنوك الضوء على التحديات التي يواجهها الفريق هذا الموسم، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على مستوى خط الوسط وتأثيره في أداء النجوم مثل محمد صلاح وكودي جاكبو.