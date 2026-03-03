قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

سعر الذهب
سعر الذهب
منار عبد العظيم

شهدت أسواق الذهب في مصر موجة ارتفاع جديدة خلال الأيام الماضية، وسط حالة من القلق بين المستثمرين والمواطنين بسبب التطورات الإقليمية والعالمية، التي انعكست مباشرة على أسعار المعادن النفيسة في الأسواق المحلية. 

وفي هذا السياق، كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، عن أسباب هذه الارتفاعات وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا كيف تؤثر الأزمات العالمية على السوق المصري.

أسباب ارتفاع الذهب في مصر

قال نجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، إن أسعار الذهب ترتفع بسبب أن السوق المصري مفتوح على الخارج، وأي تغير في الأسواق العالمية ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية. 

وأوضح أن التطورات الدولية، خاصة الأزمات والحروب، تؤدي دائمًا إلى صعود أسعار الذهب، نظرًا لأن المستثمرين يلجأون للذهب كملاذ آمن عند حدوث اضطرابات اقتصادية أو سياسية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

كشف سكرتير عام شعبة الذهب السابق عن الأسعار المحدثة للذهب في مصر اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

عيار 21: 7500 جنيه

عيار 18: 6429 جنيهًا

عيار 24: 8571 جنيهًا

الجنيه الذهب: 60 ألف جنيه

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب ارتفع إلى 5280 دولارًا للأوقية، وهو ما يوضح حجم التأثر الكبير للأسواق المحلية بالأسواق العالمية.

توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة

وحول المستقبل، شدد نجيب على أن أسعار الذهب ستستمر في الصعود طالما استمرت الحرب والأزمات العالمية، متوقعًا ارتفاعات إضافية إذا استمر الوضع الإقليمي والدولي على ما هو عليه.

أسعار الذهب عالميًا

ولفت إلى أن أسعار الذهب على المستوى العالمي تشهد ارتفاعات ملحوظة، حيث اقتربت أوقية الذهب في قطر من 20 ألف ريال، ما يعكس ضغط الأسواق الخارجية على الأسعار المحلية ويزيد من تحديات السيطرة على السوق في مصر.

نصائح للمستثمرين

في ختام حديثه، نصح نجيب المواطنين والمستثمرين بالترقب وعدم التسرع في الشراء والبيع، ومراقبة تحركات السوق الدولي، مع التأكيد على أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا للمدخرات خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية.

