ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
أية سماحة: اعتذرت عن بابا وماما جيران لهذا السبب
رويترز : سماع دوي انفجار كبير في دبي
ديني

صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر

أحمد سعيد

يتسابق المسلمون لأداء صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر وسط أجواء إيمانية حيث تبدأ بعد قليل صلاة العشاء والتراويح في ليلة 14 من شهر رمضان.

ويسعى كل مؤمن لاغتنام فضل قيام الليل في المساجد خلال أيام رمضان؛ بأداء الطاعات، وأفضل ما يتميز به الشهر الفضيل هو صلاة التراويح في المساجد الكبرى في مصر.

صلاة العشاء والتراويح ليلة 14 من شهر رمضان

ويقدم موقع "صدى البلد" بثًا مباشرًا لأداء صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان.

كيفية صلاة التراويح

صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

ويستحب الجلوس بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.

عدد ركعات صلاة التراويح

كيف تصلي التراويح 11 ركعة؟.. صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر، ووقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.

وفي "الصحيحين" عن أم المؤمنين السيدة عائشة- رضي الله تعالى عنها-: "ما كان رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر".

وما رُوي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-، من أنه- صلى الله عليه وآله وسلم- كان يُصَلّي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر؛ فـ"ضعيف".

