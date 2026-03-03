قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

مبطلات الصيام بين الزوجين
مبطلات الصيام بين الزوجين
أمل فوزي

لاشك أن الاستفهام عن ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين ؟ ، يعد من أهم ما ينبغي على الأزواج والزوجات الانتباه إليه وتجنبه، وذلك بسبب أهمية صيام شهر رمضان باعتباره فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة، لذا يكثر السؤال عن ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين ؟، خاصة وأنه من المعروف أن الصيام في رمضان لا يقتصر فقط على الأكل والشرب وإنما يشمل كذلك كل الشهوات.

 إن كفارة إفطار الزوجين ليوم من أيام رمضان بسبب الشهوة عقوبته كبيرة، وهي صيام شهرين متتابعين، ومن ثم ينبغي معرفة ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين  ؟، ليمكنهما تجنبه.

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم، منوهة بأن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين في رمضان؟»، أن مبطلات الصوم (المفطرات) تنحصر في ثمانية أفعال أولها تعمد إدخال عَيْنٍ- شيء ما- إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد.

وأضافت أن الجوف عند الفقهاء: ما يلي حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيِّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم، وثانيها تعمد الإيلاج في فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال، وثالثها خروج الْمَنِي عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك.

وتابعت: ورابعها الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به، وخامسها خروج دم الحيض، وسادسها خروج دم النفاس، وسابعها الجنون، و ثامنها الرِّدَّة.

وأشارت إلى أنه تتحقق القدرة على الصوم (بالصِّحَّة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على الْمُسَافر، و(بعدم المانع شرعًا) فلا يجب على الحائض والنُّفَساء، أما من أفطر في هذا الوقت لعذر؛ فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع.

واستطردت: أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم، منوهة بأن شروط وجوب الصوم أربعة، أي إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان، وهي: «الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة على الصوم».

ما لا يفطر في رمضان

وكانت الإفتاء حددت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ما لا يفطر في نهار رمضان وهي التالي:

  • الاحتلام.
  • الأكل والشرب ناسيًا.
  • التبرُّد بالماء.
  • العطور والروائح.
  • الغسيل الكلوي.
  • القيء عن غير عمد.
  • المراهم والكريمات.
  • الحقن (عضلًا أو وريدًا).
  • قطرة العين.
  • مرطِّبات البشرة.
  • وضع مرطِّب الشفاة.
  • نقل الدم.
  • بلع الريق.
  • تذوُّق الطعام باللسان دون بلعه.
  • النوم أكثر النهار في رمضان.
  • خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف.
  • استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرَّب شيء إلى الجوف.
ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين ما مبطلات الصيام بين الزوجين مبطلات الصيام بين الزوجين ما هي مبطلات الصيام ما مبطلات الصيام مبطلات الصيام

