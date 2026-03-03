قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ترامب: الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط

ترامب
ترامب
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط.


وأضاف أن ستارمر لم يظهر قدرا كافيا من التعاون مع الولايات المتحدة، وعززنا علاقاتنا بشكل كبير مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تخزن كميات كبيرة من الأسلحة عالية الجودة في دول أخرى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأشار ترامب إلى أن الإمدادات من هذه الأسلحة أصبحت غير محدودة تقريبا، ويمكن خوض الحروب إلى الأبد وبنجاح كبير باستخدام هذه الإمدادات فقط، لأنها أفضل من أفضل أسلحة الدول الأخرى.


 

أما بالنسبة للأسلحة عالية الجودة، فأوضح ترامب أن الإمدادات منها جيدة ولكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، مع وجود كميات كبيرة إضافية من هذه الأسلحة مخزنة في دول نائية.


 

وانتقد ترامب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، متهما إياه بأنه أنفق وقته وأموال البلاد في منح المساعدات لأوكرانيا بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وبأنه تبرع بالكثير من الأسلحة فائقة الجودة مجانا لصالح زيلينسكي دون أن يكلف نفسه عناء استبدالها.


 

وأكد ترامب أنه تمكن خلال ولايته الأولى من إعادة بناء الجيش وما زال مستمرا في ذلك، مشددا على أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا كافيا من الأسلحة وهي مستعدة لتحقيق نصر ساحق.

الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية بريطانيا ترامب الرئيس الأمريكي

