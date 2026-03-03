إذاعة الاحتلال: قوات برية إسرائيلية دخلت إلى الجنوب اللبناني

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن قوات برية للاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى الجنوب اللبناني.

يعد ذلك اعتداء على السيادة اللبنانية وخرقًا من الاحتلال للقانون الدولي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يشن غارات جوية متزامنة، الثلاثاء، على طهران وبيروت، في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وتصاعد حدتها.

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "ينفذ الجيش الإسرائيلي حاليًا غارات جوية متزامنة في طهران وبيروت. وقد بدأ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية محددة الأهداف ضد مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني وحزب الله".

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهدافه ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية ردًا على الغارات الجوية التي استهدفت معاقله في لبنان، بما في ذلك ضاحية جنوب بيروت.

وقال الحزب، في عدة بيانات: "ردًا على العدوان الإسرائيلي الإجرامي على عشرات المدن والبلدات اللبنانية، استهدف مقاتلو حزب الله بطائرات مسيرة قاعدة رامات ديفيد الجوية وقاعدة ميرون في شمال إسرائيل".

وأضاف الحزب أنه استهدف أيضًا قاعدة في هضبة الجولان المحتلة بوابل من الصواريخ.