وول ستريت جورنال: خام برنت تجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل

حققت أسعار النفط مزيداً من المكاسب يوم الثلاثاء بعد أن قال مسؤول إيراني إن بلاده "ستحرق أي شخص يحاول المرور عبر" مضيق هرمز.

وقالت وكالات الأنباء بارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% بسبب حرب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.



ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن خام برنت تجاوز مستوى ٨٠ دولارا للبرميل.



شهدت أسعار النفط الخام العالمية ارتفاعات إضافية يوم الثلاثاء بعد أن هدد مسؤول إيراني "بإشعال النار" في السفن التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى تصعيد خطير للصراع الأمريكي الإسرائيلي المستمر.

انفجرت مجدداً الأزمة في الشرق الأوسط، لتؤثر على الأسواق المالية العالمية.

أدت التهديدات الصريحة الموجهة إلى خطوط الشحن الدولية إلى تسليح إمدادات الطاقة العالمية، مما أثار حالة من الهلع لدى المتداولين ودفع أسعار خام برنت إلى ارتفاع ملحوظ.

يُعدّ مضيق هرمز أهمّ ممرّ مائي في العالم لنقل النفط، إذ يُسهّل حركة ما يقارب 20% من النفط والغاز العالميين. وأيّ حصار مُطوّل أو عمل عسكري عدائي في هذا الممرّ المائيّ الضيّق يُهدّد بإغراق الاقتصاد العالمي في صدمة ركود حادّة.

في أعقاب التصريحات النارية التي أدلى بها إبراهيم جباري، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، شهدت تداولات فترة ما بعد الظهر في آسيا ارتفاعاً في سعر خام برنت بنسبة 3.2% ليتجاوز 80 دولاراً للبرميل.

وكان الأثر المباشر لهذا الارتفاع هو توقف كامل للشحنات من قبل كبرى شركات النقل البحري، التي ترى أن خطر وقوع هجوم مرتفع .

نتيجةً لذلك، أصبحت تكاليف نقل الطاقة باهظة. فقد حطمت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا الأرقام القياسية يوم الاثنين، لتصل إلى 400 ألف دولار أمريكي، أي ضعف السعر المسجل قبل أسبوع واحد فقط.