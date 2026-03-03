قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وول ستريت جورنال: خام برنت تجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل

صناعة النفط
محمد على

حققت أسعار النفط مزيداً من المكاسب يوم الثلاثاء بعد أن قال مسؤول إيراني إن بلاده "ستحرق أي شخص يحاول المرور عبر" مضيق هرمز.

وقالت وكالات الأنباء بارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% بسبب حرب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.


ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن خام برنت تجاوز مستوى ٨٠ دولارا للبرميل.
 

شهدت أسعار النفط الخام العالمية ارتفاعات إضافية يوم الثلاثاء بعد أن هدد مسؤول إيراني "بإشعال النار" في السفن التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى تصعيد خطير للصراع الأمريكي الإسرائيلي المستمر.

انفجرت مجدداً الأزمة في الشرق الأوسط، لتؤثر على الأسواق المالية العالمية. 

أدت التهديدات الصريحة الموجهة إلى خطوط الشحن الدولية إلى تسليح إمدادات الطاقة العالمية، مما أثار حالة من الهلع لدى المتداولين ودفع أسعار خام برنت إلى ارتفاع ملحوظ.

يُعدّ مضيق هرمز أهمّ ممرّ مائي في العالم لنقل النفط، إذ يُسهّل حركة ما يقارب 20% من النفط والغاز العالميين. وأيّ حصار مُطوّل أو عمل عسكري عدائي في هذا الممرّ المائيّ الضيّق يُهدّد بإغراق الاقتصاد العالمي في صدمة ركود حادّة.

في أعقاب التصريحات النارية التي أدلى بها إبراهيم جباري، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، شهدت تداولات فترة ما بعد الظهر في آسيا ارتفاعاً في سعر خام برنت بنسبة 3.2% ليتجاوز 80 دولاراً للبرميل.

 وكان الأثر المباشر لهذا الارتفاع هو توقف كامل للشحنات من قبل كبرى شركات النقل البحري، التي ترى أن خطر وقوع هجوم مرتفع .

نتيجةً لذلك، أصبحت تكاليف نقل الطاقة باهظة. فقد حطمت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا الأرقام القياسية يوم الاثنين، لتصل إلى 400 ألف دولار أمريكي، أي ضعف السعر المسجل قبل أسبوع واحد فقط. 

