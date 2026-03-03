قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: حريق في السفارة الأمريكية بالرياض وسماع دوي انفجار
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

مي عمر ومحمد سامي
مي عمر ومحمد سامي
يارا أمين

كشف المخرج محمد سامي عن انتهاء زوجته الفنانة مي عمر من تصوير مسلسل الست موناليزا، مؤكدًا أن الأيام الأخيرة من التصوير كانت صعبة، خاصة مع عرض العمل بالتزامن مع التصوير وأيضاً تصويرها بعد وفاة والدها مباشرةً.

وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “النهاردة مى عمر خلصت تصوير مسلسل الست موناليزا ، اخر كام يوم كانوا صعبين جدا لأنها صورت فى عز ظروفها لأن المسلسل بيعرض على الهوا ، بس صبرها وساعدها وجود رجالة أخواتها كانوا فظهرها محاوطين عليها برجولة و جدعنة و دعم لا محدود”.

وتابع: ٠بداية من mbc مصر ، المحترم أستاذ.محمد عبد المتعال و الأخ الشهم المحترم أستاذ. محمد مصطفى و المنتج الراقى الطيب الخلوق اللى بيحب أبطاله و بيقدرهم أ.حسن العسيري،  و أجمل و أشطر إثنين منتجين أ.طارق فهمى و أ.محمد عبد الوهاب اللى كانوا مموتين نفسهم عشان الست موناليزا يحقق النجاح اللى حققه بفضل ربنا و كرمه ويتصدر الترتيب سواء فى مصر أو الوطن العربى".

وأضاف: “أنا بشكر الناس دى لأمانتهم و إخلاصهم و حبهم للناس اللى بتشتغل معاهم ، سهل إنك تعمل مسلسل بس صعب إنك تبقى رقم واحد من أول يوم عرض لآخر يوم ، بكلام موثق موجود على المنصة بريتنيج و ترتيب واضح و شرعي و معلن ، مش كلام مطلق و عايم”.

واختتم: "الست موناليزا 
رقم ١ من حلقة ١ إلى ١٤ و إن شاء الله هيقفل كده ، لله الحمد و الشكر".

انتهت صباح اليوم الإثنين، الفنانة مي عمر، من تصوير مشاهدها الأخيرة بمسلسل الست موناليزا، المعروض حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

ويشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد. 

محمد سامي مي عمر الست موناليزا مسلسل الست موناليزا مي عمر ومحمد سامي

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

صحة بني سويف

تعزيز الولادة الآمنة ودعم مبادرة القطاع الخاص ببني سويف

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. متابعة للمدارس والوحدات الصحية وجهود المحليات للنظافة ورفع الإشغالات وضبط الأسواق

محافظ بورسعيد يُصدق على حركة تنقلات رؤساء الأحياء

محافظ بورسعيد يُصدق على حركة تنقلات رؤساء الأحياء

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

