محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

كشف المخرج محمد سامي عن انتهاء زوجته الفنانة مي عمر من تصوير مسلسل الست موناليزا، مؤكدًا أن الأيام الأخيرة من التصوير كانت صعبة، خاصة مع عرض العمل بالتزامن مع التصوير وأيضاً تصويرها بعد وفاة والدها مباشرةً.

وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “النهاردة مى عمر خلصت تصوير مسلسل الست موناليزا ، اخر كام يوم كانوا صعبين جدا لأنها صورت فى عز ظروفها لأن المسلسل بيعرض على الهوا ، بس صبرها وساعدها وجود رجالة أخواتها كانوا فظهرها محاوطين عليها برجولة و جدعنة و دعم لا محدود”.

وتابع: ٠بداية من mbc مصر ، المحترم أستاذ.محمد عبد المتعال و الأخ الشهم المحترم أستاذ. محمد مصطفى و المنتج الراقى الطيب الخلوق اللى بيحب أبطاله و بيقدرهم أ.حسن العسيري، و أجمل و أشطر إثنين منتجين أ.طارق فهمى و أ.محمد عبد الوهاب اللى كانوا مموتين نفسهم عشان الست موناليزا يحقق النجاح اللى حققه بفضل ربنا و كرمه ويتصدر الترتيب سواء فى مصر أو الوطن العربى".

وأضاف: “أنا بشكر الناس دى لأمانتهم و إخلاصهم و حبهم للناس اللى بتشتغل معاهم ، سهل إنك تعمل مسلسل بس صعب إنك تبقى رقم واحد من أول يوم عرض لآخر يوم ، بكلام موثق موجود على المنصة بريتنيج و ترتيب واضح و شرعي و معلن ، مش كلام مطلق و عايم”.

واختتم: "الست موناليزا

رقم ١ من حلقة ١ إلى ١٤ و إن شاء الله هيقفل كده ، لله الحمد و الشكر".

انتهت صباح اليوم الإثنين، الفنانة مي عمر، من تصوير مشاهدها الأخيرة بمسلسل الست موناليزا، المعروض حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

ويشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.