الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
موعد تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا وبدء التوقيت الصيفي 2026، يشغل بال الكثير خاصة مع اقتراب نهاية التوقيت الشتوي الذي بدأ أكتوبر الماضي ، وما إذا كان هذا التغيير سيتم قبل عيد الفطر 2026 أم بعده.
 

هل سيتم تطبيق التوقيت الصيفي 2026 قبل العيد؟

وبحسب ما أعلنته الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر لعام 2026 يتوقع فلكيًا أن يكون يوم الجمعة مارس، بينما يكون الموعد النهائي بعد استطلاع الهلال بواسطة دار الإفتاء.
 

وتشير هذه التقديرات إلى أن العيد سيحل مبكرًا في 20 مارس، وهو ما يعني عمليًا أن البلاد ستظل تعمل بالتوقيت الشتوي طوال العيد دون أي تغيير في الساعة خلال هذه الفترة.

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

بدأ التطبيق الرسمي للتوقيت الشتوي لعام 2025 في منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، حين جرى تأخير الساعة 60 دقيقة بحيث أصبح التوقيت عند منتصف الليل يعادل 11 مساءً بدلًا من 12. 

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فعليًا اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية سنوية تهدف إلى مواءمة مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية مع ساعات سطوع الشمس خلال فصل الشتاء.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للتوقيتين الصيفي والشتوي، فإن التوقيت الشتوي يمتد لمدة ستة أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة في أكتوبر وتنتهي في الخميس الأخير من أبريل من العام التالي. 

وبناءً على ذلك فإن التوقيت الشتوي الحالي سيظل معمولًا به حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تعديل خلال هذه المدة.

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

ينص القانون ذاته على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة.

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تعظيم الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وترشيد الطاقة، وتنظيم مواعيد العمل والحياة اليومية بما يتلاءم مع التغيرات الموسمية.

سينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، حيث ستُقدَّم الساعة من 12 ليلًا إلى 1 صباحًا، ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026.

كما يتيح للمواطنين ساعات أطول من الإضاءة الطبيعية في المساء، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإنتاجية.
 

فوائد لا تعلمها عن تطبيق التوقيت الصيفي

نصائح قبل تغيير الساعة

  • ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة المنزلية قبل الموعد الرسمي للتغيير.
  • التأكد من تحديث تطبيقات البنوك والمواصلات والخدمات الرقمية.
  • مراجعة مواعيد العمل والدراسة لتفادي أي ارتباك محتمل.
  • الاستفادة من ساعات النهار الأطول في الأنشطة الخارجية والرياضية
