دويتو روحاني يجمع مصطفى عاطف وعمر علي في دولة التلاوة
نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الأمريكي
جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
مع اقتراب شهر رمضان تجدد التساؤل بين المواطنين حول موعد تقديم الساعة رسميًا والعودة إلى التوقيت الصيفي 2026، وما إذا كان هذا التغيير سيتمقبل شهر رمضان أم بعده.
 

التوقيت الصيفي

هل سيتم تطبيق التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

وبحسب ما أعلنته الحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان لعام 2026 يتوقع فلكيًا أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، بينما يكون الموعد النهائي بعد استطلاع الهلال بواسطة دار الإفتاء.
 

وتشير هذه التقديرات إلى أن رمضان سيحل مبكرًا في 19 فبراير، وهو ما يعني عمليًا أن البلاد ستظل تعمل بالتوقيت الشتوي طوال شهر الصيام تقريبًا دون أي تغيير في الساعة خلال هذه الفترة.

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

بدأ التطبيق الرسمي للتوقيت الشتوي لعام 2025 في منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، حين جرى تأخير الساعة 60 دقيقة بحيث أصبح التوقيت عند منتصف الليل يعادل 11 مساءً بدلًا من 12. 

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فعليًا اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية سنوية تهدف إلى مواءمة مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية مع ساعات سطوع الشمس خلال فصل الشتاء.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للتوقيتين الصيفي والشتوي، فإن التوقيت الشتوي يمتد لمدة ستة أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة في أكتوبر وتنتهي في الخميس الأخير من أبريل من العام التالي. 

وبناءً على ذلك فإن التوقيت الشتوي الحالي سيظل معمولًا به حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تعديل خلال هذه المدة.

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

ينص القانون ذاته على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة.

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تعظيم الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وترشيد الطاقة، وتنظيم مواعيد العمل والحياة اليومية بما يتلاءم مع التغيرات الموسمية.

سينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، حيث ستُقدَّم الساعة من 12 ليلًا إلى 1 صباحًا، ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026.

كما يتيح للمواطنين ساعات أطول من الإضاءة الطبيعية في المساء، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإنتاجية.
 

فوائد لا تعلمها عن تطبيق التوقيت الصيفي

نصائح قبل تغيير الساعة

ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة المنزلية قبل الموعد الرسمي للتغيير.

التأكد من تحديث تطبيقات البنوك والمواصلات والخدمات الرقمية.

مراجعة مواعيد العمل والدراسة لتفادي أي ارتباك محتمل.

الاستفادة من ساعات النهار الأطول في الأنشطة الخارجية والرياضية.

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

فيديو

