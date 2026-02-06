قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سلوى بكر: المرأة المصرية كان لها دور في مواجهة الجماعات المتطرفة

الكاتبة والروائية سلوى بكر
الكاتبة والروائية سلوى بكر
محمد شحتة

كشفت الكاتبة والروائية سلوى بكر، عن الدور المحوري الذي لعبته المرأة المصرية في مواجهة الجماعات التي استغلت الدين لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدة أن مساهمة النساء كانت ملحوظة ومؤثرة في العديد من الاستحقاقات الانتخابية والمواقف الوطنية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت سلوى بكر، خلال حوارها مع حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة المصرية حققت مكاسب مهمة على مستوى التمكين السياسي والمجتمعي.

وأشارت إلى وصول عدد غير مسبوق من السيدات إلى مناصب وزارية، إلى جانب تمثيل ملحوظ داخل البرلمان، سواء من خلال “كوتة المرأة” أو عبر “الفوز الفردي في دوائر انتخابية صعبة"، فضلًا عن تولي النساء رئاسة هيئات ومؤسسات وجامعات وعمادات كليات.

وأضافت بكر أن هذه النجاحات تعكس تقدمًا حقيقيًا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المجتمع لا يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة القيم والمفاهيم الثقافية المرتبطة بالمرأة، موضحة أن القوانين شهدت تطورًا ملحوظًا في إطار الحقوق الدستورية، إلا أن الموروث الثقافي لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، ويؤثر سلبًا على الرجل والمرأة معًا.

وأكدت أن «سلوك المجتمع» ليس ثابتًا أو مقدسًا، بل قابل للتغيير مع تطور الزمن، مشيرة إلى أن الأجيال الجديدة من النساء لم تعد مستكينة، بل تسعى إلى التغيير من خلال التعليم والعمل واكتساب الخبرات.

ولفتت إلى أن المرأة المصرية أصبحت حاضرة بقوة في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك المرأة المعيلة التي تتحمل مسؤولية نسبة كبيرة من الأسر؛ ما يعكس تحولات اجتماعية عميقة تحتاج إلى دعم ثقافي يواكبها، كما أنها لم تعد تحتاج إلى “ظل رجل أو حيطة”.

سلوى بكر الجماعات المرأة المصرية الدين النساء التمكين السياسي الحقوق الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

شيكابالا

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

ترشيحاتنا

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد