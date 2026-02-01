رئيس الوزراء: المرأة المصرية وصلت لمواقع غير مسبوقة في صنع القرار

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن أن تكون التنمية شاملة ومستدامة.

ولفت خلال كلمته بمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة، أن التجربة المصرية سعت لفهم شامل لتمكين المرأة من خلال سياسات تنفيذية.

وشدد رئيس الوزراء على أن المرأة المصرية وصلت إلى مواقع غير مسبوقة في صنع القرار.

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن تمكين حقيقي للمرأة دون بيئة أمنة، ولذلك تمضي الحكومات لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف.