أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة

قالت أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، إن مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة يعقد في لحظة مفصلية من تاريخ عالمنا الإسلامي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي شدد على استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره في حماية وتعزيز حقوق المرأة.

ولفتت خلال كلمتها بالمؤتمر إلى أن انعقاد ذلك المؤتمر يعكس إرادة سياسية جماعية وإدراك مشترك لأهمية الانتقال من مرحلة التشخيص إلى الفعل ومن التوصيات إلى آليات التنفيذ.

وأضافت: أتقدم بالشكر للرئيس السيسي لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر الدولي والذي يرسخ دور المرأة كشريك في مسيرة التنمية ودعم متواصل لتعزيز حقوقها وصون مكتسباتها.

ونوهت بأن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن النساء تشكل 50% من سكان العالم ويساهمن بما يزيد عن 73 من الناتج المحلي إلا أن الفجوة بين الإمكانيات والواقع لا تزال كبيرة.

وأشارت إلى أن 2.4 مليار سيدة يفتقرن إلى حماية قانونية، كما تتعرض المرأة لشكل من أشكال العنف على مدار حياتها.