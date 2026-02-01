رئيس الوزراء يشهد فعاليات مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث يشهد رئيس الوزراء انطلاق فعاليات مؤتمر " استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك نيابة عن الرئيس السيسي.

وافتتح المؤتمر فعالياته بآيات من القرآن الكريم.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من1 حتى 2 فبراير 2026، وذلك بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي لأهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.