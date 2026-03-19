الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار العملات العربية في مصر بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي

أسعار العملات العربية
علياء فوزى

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، وتزامن معه هبوك أسعار العملات العربية في مصر ختام تعاملات الأسبوع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي- الأعلى عربيا وعالميا؛ ليسجل 170.84 جنيه مقارنة 171.28 جنيه سعر إغلاق الأحد  الماضي، بتراجع 44 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الخميس 19 مارس 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 19-3-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 168.05 جنيه.

سعر البيع: 170.84 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 13.89 جنيه.

سعر البيع: 13.95 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 14.22 جنيه.

سعر البيع: 14.26 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعرالشراء: 137.26 جنيه.

سعر البيع: 138.96 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 13.27 جنيه.

سعر البيع: 14.36 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 73.20 جنيه.

سعر البيع: 73.99 جنيه.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعرالشراء: 134.47 جنيه.

سعر البيع: 136.08 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.

