هاني شاكر يروي كواليس اكتشافه الفني.. عبد الحليم حضر حفلتين لي ودعمني

روى الإعلامي الراحل وجدي الحكيم، في منشور سابق عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، تفاصيل من بدايات الفنان الراحل هاني شاكر، وكواليس اكتشافه فنيًا على يد الموسيقار الراحل محمد الموجي، في فترة شهدت جدلًا فنيًا واسعًا داخل الوسط الغنائي آنذاك.

وقال الحكيم إن ظهور هاني شاكر في بداياته تزامن مع خلاف كان قائمًا بين الموجي و”كروان الشرق” عبد الحليم حافظ، وهو ما انعكس على الساحة الفنية والصحفية في ذلك الوقت، حيث ربطت بعض وسائل الإعلام بين الموهبة الصاعدة والخلاف الدائر، رغم عدم وجود أي نية لدى الموجي لإقحام اسم هاني شاكر في تلك الأزمة.

وأضاف أن الأمر تطور بشكل ساخر عندما استغل الكاتب نبيل عصمت الموقف في تعليق ساخر، تزامن مع يوم 1 أبريل، حيث ترددت شائعة حول عقد مؤتمر صحفي لعبد الحليم حافظ لمهاجمة الصوت الجديد، ما أدى إلى حالة من الجدل الكبير وصلت إلى إغلاق شارع رمسيس بسبب تجمع الجماهير، قبل أن يتضح لاحقًا أنها “كذبة أبريل”.

وأوضح أن عبد الحليم حافظ تأثر بتلك الواقعة، لكنه رغم ذلك حرص لاحقًا على حضور حفلتين لهاني شاكر، في لفتة دعم وإنسانية تركت أثرًا كبيرًا لدى الفنان الشاب وقتها.

وأشار إلى أنه خلال إحدى الحفلات كان هاني شاكر في حالة توتر شديد، خوفًا من رد فعل عبد الحليم، فطلب مقابلة الموسيقار حلمي بكر قبل الصعود إلى المسرح، وبالفعل حضر عبد الحليم إلى الكواليس، في مشهد وصفه بأنه من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياته الفنية.

وأكد هاني شاكر خلال اللقاء، وفق الرواية، أنه يكنّ كل الاحترام لعبد الحليم حافظ ويعتبره مصدر إلهام له منذ الطفولة، مشيرًا إلى أنه كان يشارك في كورال أغنية “بالأحضان” في صغره، وهو ما عزز ارتباطه بالفن الغنائي.