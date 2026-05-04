إنسان وفنان رائع.. إلهام شاهين تنعى هانى شاكر عبر صدى البلد

نعت الفنانة إلهام شاهين أحد أبرز رموز الطرب في العالم العربي، أمير الغناء العربي هانى شاكر، الذي رحل تاركًا خلفه حالة من الحزن العميق في الوسط الفني وبين جمهوره العريض.

وعبّرت إلهام شاهين، عبر تصريحات خاصة لـصدى البلد، عن صدمتها الكبيرة من خبر الوفاة، مؤكدة أنها لا تجد كلمات تستطيع أن توفيه حقه أو تعبّر عن حجم الألم الذي تشعر به بعد فقدانه، قائلة إن الراحل لم يكن مجرد فنان كبير، بل كان إنسانًا نادرًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضافت أن هانى شاكر كان يتمتع بصوت فريد استطاع من خلاله أن يصل إلى قلوب الملايين، حيث غنى للحب والفقد والحنين والوطن، وعبّر عن كل المعاني الجميلة بإحساس صادق جعل أعماله خالدة في وجدان الجمهور العربي.

وأكدت أن علاقتهما لم تكن مجرد زمالة فنية، بل صداقة إنسانية عميقة، مشيرة إلى أنه كان صاحب قلب طيب، وابتسامة صافية، ومشاعر صادقة، وهو ما جعله محبوبًا من كل من عرفه عن قرب أو تابع فنه عن بعد.

كما حرصت على توجيه رسالة عزاء مؤثرة إلى أسرته، وعلى رأسهم زوجته السيدة نهلة، التي وصفتها بشريكة عمره، وابنه شريف وأحفاده، داعية الله أن يمنحهم الصبر والقوة لتحمّل هذا الفقد الكبير، مؤكدة أن قلوب الجميع معهم في هذه اللحظات الصعبة.

وأضافت: “سنفتقده كثيرًا جدًا، لكن صوته سيبقى حيًا للأبد، وسيظل حاضرًا بيننا من خلال أعماله التي لن تُنسى”، مشددة على أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للفن العربي، الذي فقد أحد أهم أعمدته.

واختتمت إلهام شاهين نعيها بالدعاء للراحل، سائلة الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يُذكر أن هانى شاكر يُعد من أبرز الأصوات التي شكّلت وجدان الأغنية العربية لعقود طويلة، حيث قدّم مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، لتبقى شاهدة على موهبة استثنائية وإنسان لن يتكرر.

