أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر بختام تعاملات الأسبوع، وصعد سعر الدينار الكويتي- الأعلى عربيا وعالميا؛ ليسجل 171.28 جنيه مقارنة 170.50 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي، بزيادة 1.25 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 13 مارس 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة 13-3-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري     اليوم الجمعة  13-3-2026:

سعر الشراء: 168.42 جنيه.

سعر البيع: 171.28 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة  13-3-2026:

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

سعر البيع: 13.98 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة  13-3-2026:

سعر الشراء: 14.25 جنيه.

سعر البيع: 14.29 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة  13-3-2026:

سعرالشراء: 137.35 جنيه.

سعر البيع: 139.21 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة  13-3-2026:

سعر الشراء: 13.29 جنيه.

سعر البيع: 14.40 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة  13-3-2026:

سعر الشراء: 73.34 جنيه.

سعر البيع: 74.13 جنيه.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة  13-3-2026:

سعرالشراء: 134.73 جنيها.

سعر البيع: 136.35 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.

