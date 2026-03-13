ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز، قائلا إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة فقد تعتقدون خطأ أننا لن ننتصر.

وأضاف الرئيس الأمريكي: نملك قوة نيران لا مثيل لها وذخائر غير محدودة ووقتا وفيرا، فترقبوا ما سيحل بهؤلاء الحثالة اليوم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد، على قيد الحياة لكنه مصاب.

وأضاف ترامب، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز، أن إيران لديها 1200 صاروخ موجه نحول دول الجوار .

وتابع الرئيس الأمريكي حديثه قائلا: لقد سحقنا إيران ولم تستطع أي دولة فعل ما فعلناه، داعيا السفن لإظهار الشجاعة وعبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لاداعي للخوف من مضيق هرمز بعد إغراق القوات الأمريكية للبحرية الإيرانية .

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بأنها "دولة إرهاب وكراهية"، وقال إن الوضع "يتطور بسرعة كبيرة" نحو ضمانه بتدخل عسكري محدود في المنطقة.

وقال ترامب خلال فعالية أقيمت بمناسبة شهر المرأة في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض: "نحن نفعل ما يجب فعله، وما كان ينبغي فعله على مدى 47 عامًا، وكان بإمكان العديد من الأشخاص القيام به".

وأضاف ترامب: "لقد اختاروا عدم القيام بذلك، لكنهم بالفعل دولة إرهاب وكراهية، ويدفعون ثمنًا باهظًا الآن".

وقال الرئيس ترامب، يوم الخميس إن الحرب على إيران "تسير بوتيرة سريعة للغاية" وإن طهران "تدفع ثمناً باهظاً".

وأوضح ترامب أن الوضع مع إيران يسير بوتيرة سريعة للغاية. إنه في وضع ممتاز. جيشنا لا يُضاهى. لم يسبق له مثيل، ولم يرَ أحد مثله من قبل.