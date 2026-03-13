قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر
حدث في 23 من رمضان .. هدم صنم اللات وانهيار الإمبراطورية الفارسية الساسانية
وزير الخارجية: أمن دول الخليج لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
مصادر عسكرية إسرائيلية: لم يكن هدفنا تغيير النظام في إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي
سعر الدولار يستقر اليوم 13-3-2026.. تعرف على الأسباب
يعيد مشهد تيتانيك.. تمثال لترامب وإبستين يثير الجدل في واشنطن
الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك
وليد الفراج يكشف كواليس ودية مصر والسعودية.. القاهرة تدخل سباق الاستضافة
مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
أخبار العالم

ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز، قائلا إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة فقد تعتقدون خطأ أننا لن ننتصر.

وأضاف الرئيس الأمريكي: نملك قوة نيران لا مثيل لها وذخائر غير محدودة ووقتا وفيرا، فترقبوا ما سيحل بهؤلاء الحثالة اليوم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد، على قيد الحياة لكنه مصاب.

وأضاف ترامب، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز، أن إيران لديها 1200 صاروخ موجه نحول دول الجوار .

وتابع الرئيس الأمريكي حديثه قائلا: لقد سحقنا إيران ولم تستطع أي دولة فعل ما فعلناه، داعيا السفن لإظهار الشجاعة وعبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لاداعي للخوف من مضيق هرمز بعد إغراق القوات الأمريكية  للبحرية الإيرانية .

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بأنها "دولة إرهاب وكراهية"، وقال إن الوضع "يتطور بسرعة كبيرة" نحو ضمانه بتدخل عسكري محدود في المنطقة.

وقال ترامب خلال فعالية أقيمت بمناسبة شهر المرأة في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض:  "نحن نفعل ما يجب فعله، وما كان ينبغي فعله على مدى 47 عامًا، وكان بإمكان العديد من الأشخاص القيام به".

وأضاف ترامب: "لقد اختاروا عدم القيام بذلك، لكنهم بالفعل دولة إرهاب وكراهية، ويدفعون ثمنًا باهظًا الآن".

وقال الرئيس ترامب، يوم الخميس إن الحرب على إيران "تسير بوتيرة سريعة للغاية" وإن طهران "تدفع ثمناً باهظاً".

وأوضح ترامب أن الوضع مع إيران يسير بوتيرة سريعة للغاية. إنه في وضع ممتاز. جيشنا لا يُضاهى. لم يسبق له مثيل، ولم يرَ أحد مثله من قبل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز الصحيفة الفاشلة إيران

