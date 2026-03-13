خبير: سوق المستعمل ينتعش بعد زيادة الزيرو الغير مبررة

قال خبير السيارات وصانع محتوى السيارات محمد سلامة لصدى البلد إن بعض المستهلكين أصبحوا مضطرين اللجوء لسوق المستعمل كبديل بعد الزيادة الغير مبررة حالياً في سوق السيارات الزيرو.

مع العلم أن سوق المستعمل كان يعاني خلال الأشهر السابقة من ضعف المبيعات بسبب تسعير السيارات المستعملة بأسعار متقاربة من أسعار الزيرو، وبالتالي كان المستهلك يلجأ للزيرو لسببين، الأول توافر ميزة التقسيط وعروض الكاش باك، والثاني لعروض الصيانة المجانية وعمر السيارة الافتراضي الأطول.

وأضاف سلامة أن العديد من المستهلكين قرروا الاتجاه للسيارات المستعملة باعتبارها البديل بعد ارتفاع الأسعار نتيجة الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، التي نتج عنها ارتفاع عالمي في أسعار الذهب والدولار، ولكن سوق المستعمل سيرتفع أيضا مع ارتفاع أسعار الزيرو.

كذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية سيجعل سوق السيارات في زيادة مستمرة الفترة المقبلة، علي عكس ما شهده السوق سابقاً من تخفيضات عديدة على أكثر من علامة معروفة، لدرجة أن الخصومات وصلت لأكثر من 600 ألف جنيه.

أما الآن فالمستهلك المصري يترقب الوضع، لأي مدى ستصل الأسعار؟، لذلك أنصح من يرغب في شراء سيارة حالياً وظروفه تسمح بذلك، يتحه فوراً لشرائها، أما إذا كان يمكنه الانتظار وحالياً ليس من الضروري الإقدام على هذه الخطوة، فمن الأفضل أن ينتظر لحين استقرار الأوضاع.