لتوفير البنزين.. أسعار 5 سيارات زيرو بمحرك اقتصادي

يشكل معدل استهلاك الوقود أهمية كبيرة للباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير داخل السوق المصري، ومن أبرز الفئات التي تحقق تلك المعادلة هي الاصدارات ذات المحركات 1400 سي سي واقل من ذلك، ابرزها سعة 1200 و1000 سي سي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات زيرو بمحرك اقتصادي.

سوزوكي سويفت

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، ويتراوح سعر السيارة بين 775,000 و 800,000 جنيه.

ميتسوبيشي أتراج

زودت ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر 740,000 جنيه.

رينو تاليانت

تضم رينو تاليانت محرك قياسي سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي، وتتراوح أسعارها بين 674,900 و 724,900 جنيه.

فيات X500

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1400 سي سي، بقوة 140 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر 954,900 جنيه.

اوبل كورسا

تعتمد اوبل كورسا على محرك تيربو 1200 سي سي، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنية الجر الأمامي، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر/100 كم، وبسعر يبلغ 1,150,000 جنيه.