تكنولوجيا وسيارات

ديبال G318 موديل 2026 تظهر لأول مرة.. شاهد

ديبال G318 موديل 2026
ديبال G318 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ديبال عن طرازها الجديد ديبال G318 موديل 2026، وتنتمي G318  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

ديبال G318 موديل 2026

مواصفات ديبال G318 موديل 2026

تمتلك سيارة ديبال G318 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، خطوط حادة، وزوايا قوية على الهيكل الخارجي، وبها مصابيح LED بتوقيع ضوئي فريد يمنحها هيبة خاصة على الطريق، وتدمج بين الجلود الفاخرة، والشاشات الرقمية الضخمة التي توفر تجربة ترفيهية متكاملة.

ديبال G318 موديل 2026

وتم تصميم مقاعد ديبال G318 موديل 2026 لتوفير أقصى درجات الراحة في الرحلات الطويلة، مع عزل صوتي متطور يجعل القيادة تجربة هادئة وممتعة رغم قوة المحرك الجبارة، وبها وسائد هوائية متكاملة، ونظام ثبات إلكتروني، ورادار تصادم .

محرك ديبال G318 موديل 2026

ديبال G318 موديل 2026

تحصل سيارة ديبال G318 موديل 2026 علي قوتها من منظومة دفع كهربائية متطورة، وتنتج قوة 439 حصان، ويجمع هذا النظام بين عزم الدوران الفوري للمحركات الكهربائية ومرونة المحرك التقليدي الذي يعمل كمولد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.3 ثانية .

سعر ديبال G318 موديل 2026

تباع سيارة ديبال G318 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 93 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ديبال في صناعة السيارات

في عام 218 تأسست الشركة تحت اسم "تشونجتشينج شانجان لتكنولوجيا سيارات الطاقة الجديدة، وفي عام 2023 تم فصل الشركة لتصبح علامة تجارية مستقلة ومتخصصة بالكامل باسم Deepal Automobile Technology، مع تركيز كامل على الطاقة النظيفة.

ديبال G318 موديل 2026

وفي عام 2023 أطلقت أولى سياراتها السيدان الكهربائية SL03 (المعروفة باسم L07)، ثم أتبعتها بالسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات S07 (المعروفة سابقًا باسم S7) التي طورتها بالتعاون مع هواوي وكاتل.

ديبال G318 موديل 2026

وفي عام 2025 بدأت الشركة في التوسع دولياً، ودخلت أسواق مثل تايلاند، ودشنت تواجدها في مصر والسعودية بطرازات مثل S05 وS07 وG318.

