النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل "النص الثاني، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين.

وشهدت الأحداث، استعداد فريق النص للسفر إلي لندن لتنفيذ مهمة جديدة هناك، كما رفض علوي السفر معهم، وذلك بناء علي طلب نادية التي قامت بتجنيده لصالحها، ووعده بأن يكون مكان النص، واتفقت معه علي أن يلحقهم بعد ذلك دون علمهم.

أحداث الموسم الثاني من «النص» ستشهد تطورًا كبيرًا في الحبكة، حيث تدور القصة بعد مرور سبع سنوات على نهاية الجزء الأول، وتحديدًا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، لتدخل الأحداث عالم الجاسوسية المليء بالتشويق والغموض والمفاجآت.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.