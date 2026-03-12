قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لأول مرة .. الأزهر يقدم طالبا بالإعدادية لإمامة المصلين في التراويح

الطالب محمد عبد الله محمد يوسف
الطالب محمد عبد الله محمد يوسف
محمد شحتة

قدَّم الأزهر الشريف، الطالب محمد عبد الله محمد يوسف، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، في خطوة تؤكد حرص الأزهر على رعاية المواهب القرآنية المتميزة، ودعم النماذج الفريدة التي تجمع بين التفوق العلمي والنبوغ القرآني.

وقد أتمَّ الطالب محمد عبد الله محمد يوسف، المولود في 4 مارس 2010 بمحافظة الإسكندرية، حفظ القرآن الكريم في سن السادسة، ويجمع حاليًا القراءات العشر، كما حصل على المركز الثاني في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، وحصل على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن التفوق والإصرار لا يعرفان حدودًا، حتى أمام التحديات.

وعبَّر محمد عبد الله محمد يوسف عن شكره وتقديره لفضيلة شيخ الأزهر على إتاحة هذه الفرصة له لإمامة المصلين بالجامع الأزهر، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذه التجربة التي تمثل تتويجًا لجهوده المبكرة في حفظ القرآن الكريم ودراسة القراءات المتنوعة.

ويأتي إشراك طلاب الأزهر من حفظة كتاب الله في إمامة المصلين بالجامع الأزهر في إطار رعاية الأزهر الشريف للمواهب القرآنية الشابة، وإعداد جيل جديد من القراء المتقنين القادرين على حمل رسالة القرآن الكريم ونشرها داخل مصر وخارجها، بما يعكس رسالة الأزهر في الجمع بين العلم والقراءة الصحيحة للقراء الموهوبين.

الأزهر الجامع الأزهر التراويح شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

منير نخلة

منير نخلة : أول مليون أرباح حقيقي حصلت عليه في 2014.. والنجاح لا يُقاس بالمال وحده

مجلس النواب

برلماني: إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء يضر المجتمع

مضيق هرمز

عبد الرحيم علي: تهديد المرشد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز يهدف لإشعال أزمة اقتصادية عالمية

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد