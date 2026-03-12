لأول مرة .. الأزهر يقدم طالبا بالإعدادية لإمامة المصلين في التراويح

قدَّم الأزهر الشريف، الطالب محمد عبد الله محمد يوسف، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، في خطوة تؤكد حرص الأزهر على رعاية المواهب القرآنية المتميزة، ودعم النماذج الفريدة التي تجمع بين التفوق العلمي والنبوغ القرآني.

وقد أتمَّ الطالب محمد عبد الله محمد يوسف، المولود في 4 مارس 2010 بمحافظة الإسكندرية، حفظ القرآن الكريم في سن السادسة، ويجمع حاليًا القراءات العشر، كما حصل على المركز الثاني في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، وحصل على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن التفوق والإصرار لا يعرفان حدودًا، حتى أمام التحديات.

وعبَّر محمد عبد الله محمد يوسف عن شكره وتقديره لفضيلة شيخ الأزهر على إتاحة هذه الفرصة له لإمامة المصلين بالجامع الأزهر، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذه التجربة التي تمثل تتويجًا لجهوده المبكرة في حفظ القرآن الكريم ودراسة القراءات المتنوعة.

ويأتي إشراك طلاب الأزهر من حفظة كتاب الله في إمامة المصلين بالجامع الأزهر في إطار رعاية الأزهر الشريف للمواهب القرآنية الشابة، وإعداد جيل جديد من القراء المتقنين القادرين على حمل رسالة القرآن الكريم ونشرها داخل مصر وخارجها، بما يعكس رسالة الأزهر في الجمع بين العلم والقراءة الصحيحة للقراء الموهوبين.