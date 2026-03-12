رئيس الوزراء الباكستاني : سنقف دائما بحزم إلى جانب السعودية

التقى رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف يوم الخميس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني لولي العهد السعودي الدعم الكامل للسعودية، قائلا "سنقف دائما بحزم إلى جانب السعودية".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السعودية نجاح وحدات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة.

وجرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في اطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين ازاء التطورات الإقليمية المتسارعة واستمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.