بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
رئيس الوزراء الباكستاني : سنقف دائما بحزم إلى جانب السعودية

رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان
قسم الخارجي

التقى رئيس وزراء باكستان،  شهباز شريف يوم الخميس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني لولي العهد السعودي الدعم الكامل للسعودية، قائلا "سنقف دائما بحزم إلى جانب السعودية".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السعودية نجاح وحدات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة.

وجرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في اطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين ازاء التطورات الإقليمية المتسارعة واستمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

رئيس الوزراء الباكستاني السعودية شهباز شريف محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

الطفل الزمالكوي

الطفل الزملكاوي محمد حسين: أحرص على حضور المباريات.. وأعشق شيكابالا وبيزيرا

أحمد حجازى

حجازي يقترب من العودة إلى الدوري المصري

احمد حجازي

أحمد حجازي يقترب من الدوري المصري في الموسم المقبل .. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

