اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص

قررت إدارة النادي الأهلي تأجيل ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وعدم الدخول في أي مفاوضات لحسم هذا الملف حتى عودة الفريق إلى مستواه الطبيعي وتحسن النتائج، وذلك حسبما علم صدي البلد.

وفي هذا السياق، لم يتم فتح أي حديث مع أليو ديانج بشأن التجديد، في ظل تعثر مفاوضاته مع نادي فالنسيا، كما لم يتوصل النادي إلى اتفاق نهائي مع حسين الشحات بشأن تمديد عقده.

أما اللاعب كوكا، فقد أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل بنهاية الموسم بشكل مجاني، لخوض تجربة احترافية في أوروبا.

كما تم تجميد ملف تمديد وتعديل عقد الحارس مصطفى شوبير خلال هذه الفترة، ضمن سياسة الإدارة لتثبيت الأوضاع والتركيز على استقرار الفريق في المنافسات الجارية.