المسابقات توضح أسباب نقل مقر مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

قال طه عزت، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ومدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، في تصريحات لإذاعة ONsport FM، إن مباراة سيراميكا والأهلي في الجولة الأولى ستقام على ملعب المقاولون العرب، بدلاً من ملعب سيراميكا الأساسي.

وأوضح عزت أن ملعب سيراميكا الأساسي هو ملعب هيئة قناة السويس، وبما أن الأهلي لا يلعب في الإسماعيلية، فقد تقرر نقل المباراة إلى ملعب كليوباترا الاحتياطي (ملعب المقاولون العرب) لضمان سهولة إقامة المباراة وسلامة التنظيم.

وأضاف عزت أن فكرة استخدام نظام الذكاء الاصطناعي في إجراء القرعة تهدف إلى حل الأزمات الناتجة عن تزامن مواعيد المباريات على نفس الملاعب، مثل لقاء الأهلي والزمالك أحيانًا على ستاد القاهرة، إلى جانب وجود فرق أخرى في نفس المجموعات، موضحًا أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يسهل تنظيم الجدول بدقة ويجنب التعارضات لضمان سير الدوري بسلاسة.